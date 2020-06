Thelma Beltrán auxilia a su gente en Cojutepeque

La árbitra internacional Thelma Iveth Beltrán forma parte de un grupo de ayuda comunitaria en su natal Cojutepeque el cual surgió en marzo pasado tras la declaración de cuarentena domiciliaria como un aporte a todas aquellas personas afectadas por no lograr salir a realizar sus ventas artesanales y últimamente para las que salieron afectadas en las tormentas tropicales "Amanda" y "Cristóbal" que azotaron nuestro país entre el 30 de mayo y la primera semana de junio.

"El grupo 'Corazones Solidarios' nació porque hubo muchas ideas para intentar ayudar de varios jóvenes junto a Lupita Campos, nuestra coordinadora en Cojutepeque, por eso logramos llevar incluso ayuda al INTI en San Salvador, pensamos que como hermanos salvadoreños necesitamos apoyarnos y por eso nació el grupo Corazones Solidarios en este año", destacó la juez central de 32 años quien es uno de los miembros más entusiastas que tiene el grupo de apoyo.

La árbitra escarapela FIFA desde el 2015 confesó que el nombre del grupo de apoyo al cual pertenece surgió a iniciativa de todos pero que al final hallaron uno que resume todo el esfuerzo de sus integrantes.

"Nos costó hallar ese nombre y la verdad se escucha bien, un nombre que surgió de muchas ideas de los mismos integrantes cuando comenzó esta cuarentena ya que vimos que muchas personas que tenían sus trabajos en la calle salieron afectadas por no poder vender sus productos, lo digo también por experiencia propia y por eso nace precisamente en marzo", destacó la profesional del arbitraje nacional.

Con experiencia de 14 años en el arbitraje salvadoreño donde su figura es reconocida en el campo internacional, así como en las categorías de reserva y segunda división, Thelma Beltrán hizo énfasis en las actividades en que su agrupación ha extendido su mano para ayudar a los habitantes de Cojutepeque.

"Hasta el momento hemos ayudado a reparación de las viviendas dañadas por estas dos tormentas y a una casa que se incendió antes de estas lluvias, tratamos de ayudarles con ropa, madera, láminas, víveres" indicó Beltrán.

Sin trabajo arbitral desde el pasado 20 de marzo cuando la FESFUT declara cancelado el torneo Clausura 2020 por la pandemia del COVID-19 luego de haberse jugado la primera vuelta, Thelma Beltrán también ha salido afectada por la cuarentena a nivel nacional ya que tampoco puede vender su negocio de golosinas chinas.

"Somos en el grupo aproximadamente unos 25 jóvenes, mi familia y yo vivimos en la zona sobre la carretera que de Cojutepeque conduce a la población de Candelaria y la verdad me siento feliz por pertenecer a este grupo ya que afectada por todo esto ya que en lo personal no podemos ir a pitar partidos como árbitro internacional ni en segunda y reserva y prácticamente comprendo la necesidad de todas estas personas y me piden que les ayude", acotó.

La árbitro salvadoreña aseveró que "nosotros como grupo buscamos a más jóvenes que nos apoyen para ayudar a más personas, ahora que pasó la tormenta la gente está más afectada ya que hay que reparar viviendas, queremos más apoyo de otras personas que nos puedan proveer de materiales y víveres para solventar estas necesidades", solicitó Beltrán.

Como grupo de apoyo social "Corazones Solidarios" solicita recolectar cualquier tipo de donación como ropa (para cualquier edad y género en buen estado), cobijas, alimentos no perecederos.

"Nos pueden mandar un mensaje a la página nosotros responderemos y nos pondremos de acuerdo con ustedes para la recolección. Si te quieres sumar a ayudarle a nuestra gente que lo perdió todo me pueden mandar un mensaje por Whatsapp al + 503 70070097 / 70495384 o visiten nuestra página en Facebook con el nombre de Corazones Solidarios", destacó Beltrán.