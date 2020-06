Tercera división solicitó a la FESFUT cancelar Apertura 2020

El directorio de la tercera división entregó solicitud a la Federación Salvadoreña de Fútbol para no disputar el próximo Apertura 2020 ante la falta de condiciones para cumplir con el protocolo sanitario por la pandemia del coronavirus, informó el presidente de la liga, Walter Reyes.

Según Reyes, tras la consulta, 27 de los 33 equipos afiliados a la liga de bronce, informaron que no cumplirían con los requisitos para enfrentar un nuevo torneo “como directorio de la tercera división, hicimos la consulta a nivel de presidentes; preguntamos quiénes estaban de acuerdo en participar en el próximo torneo Apertura 2020, de la campaña 2021-21 y 27 equipos no están de acuerdo, no están en disposición de jugar, por eso, no quedó más que informar al comité ejecutivo de la FESFUT”.

La liga de bronce la conforman 33 equipos divididos en cuatro grupos: centro occidente A y B y centro oriente A y B.

El directivo enfatizó que “hicimos la solicitud de no participar, (la nota) dirigida al comité ejecutivo, no podemos participar, 27 de 33 equipos no pueden y no tienen condiciones, les afecta y para salvaguardar la vida de los jugadores y de nosotros (directivos), enviamos la solicitud”.

El principal motivo, según Reyes, es la propagación del virus a nivel nacional “sabemos que esta cuestión (casos de coronavirus) en lugar de bajar, va subiendo, todos tenemos temor a contagiarnos de este virus, no se puede realizar el torneo, incluso había seis equipos que estaban en veremos, pero ya informaron que no están de acuerdo”.

“Son 27 equipos los que no están de acuerdo en jugar, nos reunimos con Hugo Carrillo, presidente de la FESFUT, le manifestamos la situación, esto no es que la FESFUT nos lo haya solicitado, es petición de los presidentes. Enviamos nota y ellos la analizarán en reunión del comité ejecutivo”, añadió.

¿NUEVO TORNEO?

Para el año 2021, los equipos de la tercera división confían que la pandemia haya cesado y están dispuestos en realizar un torneo “pensamos en el Clausura 2021 iniciarlo en la primera quincena del año 2021”, manifestó.

“Ellos (comité ejecutivo) definirán, tienen la última palabra, pero la verdad es que no tenemos las condiciones para dar cumplimiento al protocolo sanitario, está difícil la parte económica, pero la mayoría lo hace, para salvaguardar la vida de los jugadores, cuerpo técnico de todos los equipos”, enfatizó.

Explicó que “por ejemplo, Turín, fue enfático al decir que la mayoría de sus jugadores son menores de edad, por lo tanto, es un compromiso serio, la responsabilidad la lleva la directiva, en este caso, es un gran riesgo, ellos me lo manifestaron. No es fácil esta pandemia, esta enfermedad no respeta edad”.

Joel Avilés, representante y vicepresidente del equipo Escuela de Fútbol de Guazapa, sostuvo que "los requisitos son difícil de cumplir, el protocolo para llevar a cabo para nuestra liga son bastante complicados, por el apartado económico, las empresas privadas han recibido el daño colateral por la pandemia y la tercera división es una liga pobre, donde nadie quiere invertir, son pocos los empresarios que se deciden por esta liga, a pesar de ser liga de más de mil jóvenes participando en este torneo a nivel nacional".

"Como equipo Escuela de Fútbol de Guazapa, nos haremos a un lado en el Apertura 2020, no tenemos las herramientas para luchar, no hay iniciativa del gobierno ni de la FESFUT para motivar a los equipos, lo más difícil es lo económico y la salud, priorizamos la salud de cada jugador, la pandemia no es un juego, es una realidad donde muere gente, los equipos no contamos con los recursos necesarios para salir adelante con el protocolo de salud", añadió.

Según Avilés "el protocolo es extenso, se debe andar un médico con el equipo en los viajes, tener medidas higiénicas de local; la verdad es que algunos recintos deportivos, estadios o canchas que no cumplen con los requisitos, por ejemplo camerinos. Un montón de equipos que (no tienen camerinos) y se cambian (uniformes) en la cancha, nuestra cancha sí lo cumple (FESA, Guazapa), pero no estamos en condición de absorber gastos de mascarillas, alcohol gel, son más de $2,000 mensuales en la parte higiénica para todos".

"Tenemos bastante directivos de más de 60 años de edad y el protocolo dice que no deben ingresar, eso dificulta la situación. No tenemos un incentivo del gobierno ni de la FESFUT para realizar el torneo", concluyó.