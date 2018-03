Tercera división entró en la recta final de la campaña

La tercera división entró en su recta final de campaña. Este domingo se disputarán los partidos de ida de la fase semifinal del Clausura 2017 y cada vez está mas cerca de conocer a los equipos promovidos a la liga de plata.Tanto en la zona centro occidente como en la zona centro oriente, los vigentes campeones quedaron eliminados, está garantizado un nuevo campeón en cada región y una serie finalísima por definir a los próximos dos equipos ascendidos.El Guazapa, actual campeón de la zona centro occidente no clasificó a la postemporada y dejó vacante su puesto para el Real Pajonal, SID Municipal, Nuevo San Sebastián y el Ilopaneco, equipos semifinalistas. Uno de estos equipos se convertirá en el capeón de la zona y rival del Guazapa por el ascenso a la segunda división.El último en caer fue el UDET, actual campeón de la zona centro oriente, que fue eliminado en la fase de cuartos de final por el Atlético San Lorenzo.Este equipo de El Tránsito, San Miguel, tiene reservado un cupo en la finalísma por el ascenso a la liga de plata, pero antes debe de esperar rival que saldrá entre el Cachuatique, Chagüite, Liberal o el Atlético San Lorenzo.La acción arranca en el estadio San Sebastián Salitrillo de Santa Ana, con el choque del Nuevo San Sebastián ante el Ilopaneco, a las 3:00 de la tarde y tendrá frente a frente a dos de los equipos favoritos al título.El Ilopaneco dejó en el camino en una seria apretada al Santa Rosa Guachipilín, mientras que los santanecos, al San Martín.En la otra manga semifinalista, el Real Pajonal recibe al SID Municipal, mientras que en la zona oriental, el Atlético San Lorenzo de San Vicente, que dejó en el camino al favorito UDET, comienza de visitante frente al Liberal de Quelepa.A continuación, la programación de los partidos de ida de la fase semifinal por zona del Clausura 2017 de la tercera división.Domingo:Real Pajonal vs. SID Mpal.Nuevo S. Sebas vs. IlopanecoDomingo:Cacahuatique Vs. ChagüiteLiberal Vs. Atlético S. Lorenzo