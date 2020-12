Tercera División no asistirá a la Asamblea General del Fútbol

La tercera división profesional confirmó este día en voz de su presidente, Walter Carabantes López, que no asistirá este sábado por la mañana a la Asamblea General del Fútbol a fin de ratificar como punto único los Estados Financieros de la FESFUT durante el período correspondiente al ejercicio del 2020.

“Hemos acordado como liga no presentarnos a la Asamblea Ordinaria que ha enviado a la FESFUT a las ligas profesionales y del sector aficionado para éste sábado por la mañana por el único motivo que no ha sido una convocatoria transparente, de igual manera la agenda no llega a nosotros dice los Estatutos, llega al tiempo que ellos se les ocurre, por lo que hemos acordado no asistir a la Asamblea General”, subrayó Carabantes López a este rotativo.

El pope de la liga de bronce aseguró que “tanto Juan Carlos Monroy del Real Pajonal, Oswaldo Chávez del Candelareño don Casto Flores del Juventud Independiente de San Juan Opico y su servidor como presidente de la liga y del Talleres Junior de Tejutla no llegaremos a dicha reunión como delegados de nuestra liga”, indicó el dirigente norteño.

Por su parte, la segunda división profesional posiblemente siga los mismos pasos que su homóloga en el mismo tema aunque ha dejado a criterio de sus seis delegados a que tiene derecho dentro de la Asamblea General del Fútbol asistir o no a dicha reunión.

“Queda a criterio de ellos, nosotros como liga vamos a ser respetuosos con la decisión de cada uno de ellos tomen. Considero que tanto la segunda como la tercera división comparten la opinión de que no se han hecho bien las cosas en cuanto a la convocatoria y la información proporcionada por parte de la FESFUT” aseguró David Linares, presidente de la liga de plata.