Ter Stegen supera su récord de imbatilidad

Marc-André ter Stegen superó en el Sánchez Pizjuán (0-0) su récord de minutos seguidos imbatido esta temporada gracias a dejar por cuarto partido consecutivo la portería del Barcelona a cero, la primera vez que lo logra este curso.



Para conseguirlo, el alemán tan solo necesitaba mantener a cero el casillero de goles del Sevilla durante 13 minutos, pero gracias a dos paradas de mérito en el segundo tiempo, a Munir y especialmente a Ocampos, salvó un punto para el Barça y sumó otro encuentro completo sin dar alegrías a los delanteros rivales.



Así, ahora acumula 360 minutos sin recoger el balón de su portería, los que han pasado desde que Mariano sentenciara el Clásico del 1 de marzo en el minuto 90.



Desde entonces, ni la Real Sociedad antes del parón por la pandemia del coronavirus ni el Mallorca, el Leganés y el Sevilla después del regreso de LaLiga, han conseguido superar al portero de 28 años.



Hasta ayer, la mejor racha de minutos imbatido de Ter Stegen esta temporada era de 283 minutos, los que acumuló desde el gol de Lautaro Martínez para el Inter de Milán en el Camp Nou el 2 de octubre hasta el tanto de Kike Olivas para el Valladolid en el mismo estadio el 29 del mismo mes. En medio de estos dos partidos, el Barça no encajó ningún gol ni ante el Sevilla en casa ni ante el Eibar a domicilio.



Ahora, el meta alemán se encuentra ante la posibilidad de igualar el martes ante el Athletic de Bilbao en el Camp Nou su mejor racha de imbatibilidad desde que es portero del club catalán.



Los 450 minutos que sumaría si dejara otro partido la portería a cero empatarían con los 450 que logró en la temporada 2017-2018, cuando el Barça encarriló cuatro partidos sin encajar (2-0 al Betis, 0-2 al Alavés, 5-0 al Espanyol y 3-0 al Juventus) más 51 minutos sin recibir gol después del segundo del Real Madrid en la Supercopa de España y 39 antes de que el Getafe finalizara la racha.



Por otro lado, si ante el Athletic de Bilbao Ter Stegen está, por lo menos, los primeros 73 minutos con la portería a cero superará la mejor marca de imbatibilidad del curso pasado: 432 minutos.



Del 2 al 20 de abril de 2019, el Barça ganó por 2-0 al Atlético de Madrid y por 0 a 1 al Manchester United, empató 0-0 ante el Huesca a domicilio y volvió a vencer al Manchester United por 3-0. La racha empezó después del gol de Carlos Bacca en el minuto 80 en el 4-4 del Estadio de la Cerámica y finalizó cuando Juanmi anotó en el 62 para la Real Sociedad en el triunfo azulgrana por 2-1.



Desde entonces, el Barça no había vuelto a encadenar cuatro partidos consecutivos sin recibir un tanto hasta que lo logró ayer.



Ter Stegen declaró al terminar el partido en el Sánchez Pizjuán que, a pesar del empate y la posibilidad de que el Real Madrid le quite el liderato al Barça si vence mañana a la Real Sociedad, el equipo "está mejorando y defensivamente está mostrando su mejor cara".



Las estadísticas avalan esta opinión. Desde que Quique Setién debutó en el banquillo azulgrana el 19 de enero ante el Granada, el Barça ha encajado 11 goles en 15 partidos, lo que hace una media de 0,7 goles por encuentro.



En cambio, a las órdenes de Ernesto Valverde esta temporada el Barça recibió 30 goles en 26 partidos, lo que da una media de 1,2 goles por encuentro.