Ter Stegen: "¿Neymar? Estoy contento con el equipo que tenemos"

BARCELONA. El meta alemán Marc André ter Stegen aseguró este jueves que está "contento con el equipo" que tiene el Barça al ser preguntado por el frustrado fichaje del brasileño Neymar Jr., que no se ha concretado en el mercado estival.

"Ya no se puede cambiar nada", comentó el alemán durante un acto promocional en Barcelona. "¿Si me hubiera gustado que Neymar viniese? No es una pregunta fácil. Aquí queremos que estén los mejores, pero ya no se puede cambiar", insistió.

En cuanto al futuro de Leo Messi, que puede quedar libre a partir del próximo 30 de junio, en virtud del contrato que tiene firmado con el club, el meta espera que el argentino se quede "muchos años" en el Barça.

"Piqué ya dijo que Messi se ha ganando el derecho a decidir su futuro. Estamos convencidos de que se siente cómodo en el club. Queremos que estén aquí los mejores y él es una pieza clave", argumentó.

Ter Stegen también habló sobre su suplencia en la selección alemana, una cuestión que le genera frustración. "Ha sido un golpe muy duro para mí estos días, porque hago todo lo que puedo pasar ser titular. Manu (Neuer) lo ha hecho muy bien, pero no ha sido cómodo para mí", afirmó el meta del Barcelona.