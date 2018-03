Tensión en Águila: hubo pleito entre Osvaldo Escudero y Marvin Benítez

El técnico principal del Águila, Osvaldo Escudero, y uno de sus asistentes, Marvin "la Perica" Benítez, protagonizaron hoy un momento de alta tensión en pleno partido entre los emplumados y el Audaz, al atacarse verbalmente.

La pelea sucedió entre el minuto 15 y 20 del primer tiempo y nació de la expulsión del defensor Ronald Rodríguez. El Águila se quedó con un hombre menos y el cuerpo técnico decidió mover sus piezas para reestructurar su defensa, pero la tardanza de Escudero en tomar una decisión exasperó a Benítez.

Al final entró al campo el panameño Richard Dixon, pero ambos entrenadores siguieron insultándose y Benítez optó por abandonar la cancha.

Hubo fuerte discusión entre Osvaldo Escudero y Marvin Benítez, entrenador y asistente de @cdaguilaoficial. Benítez se retiró del área técnica. pic.twitter.com/DRlIKdTASq — Olympia33 (@deportes33tv) 16 de noviembre de 2017

Benítez se refugió en los camerinos del estadio Vicentino y no quiso dar explicaciones sobre lo sucedido. Mientras que Escudero optó por señalar que se trata de cosas "extrafutbolísticas".

"Eso (el encontronazo con Marvin Benítez) es extrafutbolístico. Si me querés preguntar por el partido, te respondo. Esas son cosas que a mí no me interesan", expresó ante los medios al final del juego.

El Águila empató hoy con el Audaz y atraviesa un irregular cierre de Apertura 2017, con tres partidos al hilo sin poder ganar y en un sexto de lugar de la tabla que genera muchas dudas de cara a los cuartos de final.