"Tengo que volver mejor que antes"

Javier Lezcano tendrá un segundo capítulo con Águila desde el Apertura 2019. Pero esta vez llega con mayor compromiso, porque entiende que el listón ha quedado alto con el título de Clausura 2019. El guaraní quiere estar lo más pronto posible en el país para trabajar de lleno y así poder aportar a Águila lo que mejor sabe hacer: el gol.



¿Cómo ve este retorno a las filas de Águila?

Contento y agradecido con la gente de Águila por siempre haberme abierto las puertas. Yo estoy contento y esperando el día para volver y comenzar a trabajar con ellos.

¿Es real que Águila lo quiso traer por segunda vez para el torneo anterior?

Sí. Ya estuvimos hablando de este tema, pero en ese entonces tenía contrato con el otro equipo y no podía hacer nada, solamente cumplir mi contrato. Tuve algunas otras ofertas que también fueron buenas, pero Águila me dio mucho, así que aún tengo algo que hacer ahí. Así que me decidí por Águila.

¿Qué podemos interpretar con esa frasede que aún tiene algo que hacer en Águila?

La verdad es que uno siempre quiere algo más. Creo que mientras estuve en Aguila, hice lo mejor posible. Creo que el objetivo de uno es llegar a las instancias finales. Yo creo que Águila está en un momento bueno ahora. Creo que se está manejando bien. Voy siempre con el obejtivo de hacer bien las cosas, de ir paso a paso, para poder llegar a las instancias finales nuevamente.

Viene a suplir al uruguayo Waldemar Acosta, quien fue el que marcó el penalti del triunfo en la última final ante Alianza. ¿Eso aumenta el compromiso?

He visto algunos partidos del Águila. Creo que el uruguayo Waldemar hizo bien su trabajo en Águila. Realmente, pensé que iba a estar como compañero de él, pero ahora veo que está dejando el equipo. Creo que va a ser un reto importante para mí el tomar confianza nuevamente en el equipo. Espero trabajar tranquilo para prepararme bien para todo el torneo.

Llega a un Águila en el que el listón está alto, debido a que el plantel es campeón del último certamen. ¿Cómo se ve desde ahí?

Es como vos decís, que el equipo está con una vara alta. Uno tratará siempre de hacer bien su trabajo. Pero tampoco va a depender solo de mí, sino que de todo el equipo. Creo que si se sigue este camino, creo que va a ser más fácil. Yo voy a ir a hacer mi trabajo de la mejor manera. Como te digo , no va a depender solo de mí, sino que de todo el equipo.

Estuvo en el fútbol de Bolivia en el último año. ¿Cómo le fue en el balompié de ese país?

Bien. Fue una muy buena experiencia para mí. La verdad pude llegar por referencias de otros paisanos que antes estuvieron ahí. Estuve jugando la Suramericana. Ahí también hice un buen papel, solo que me atraía más volver a un equipo como Águila, que recientemente consiguió un título. Creo que Águila , como todos lo saben, es un equipo grande. Por esa razón decidí volver.

¿Qué opina de que una de las referencias futbolísticas que se tienen de usted acá sea aquel gol que le marcó de chilena a Alianza en semifinales del Clausura 2018?

Yo ahora me voy a ir a empezar de nuevo con Águila. El pasado ya no se puede tener en cuenta. Pero estoy agradecido con la gente que siempre me recuerda bien, que siempre pide por mí. Me debo a esa gente que siempre está pendiente de mí, que quiere verme de vuelta. Tengo que volver mejor que antes. Me tocará trabajar de la mejor manera para demostrar mi juego. Después dependerá del entrenador.

Pero la adaptación al grupo ahora le será más rápida, Conoce a varios de los jugadores que ahora están en el plantel naranja y negro...

Yo tengo bastantes amigos ahí, por lo que ahora será más fácil eso. Me sentiré como en casa., Eso ayuda bastante bien. Seguramente van a llevar a nuevos jugadores. Creo que llegarán nuevos jugadores, no solo yo.

Se viene el torneo de CONCACAF. Hay muchas posibilidades de que al equipo emplumado le toque Saprissa, de Costa Rica en octavos de final. ¿Cómo se ve de cara a este certamen regional?

Los partidos hay que jugarlos. Primero debemos prepararnos. Debemos tomar confianza en la copa que se va a jugar. Estoy seguro que va ser difícil. Todos los equipos se están preparando para eso. Águila está teniendo una confianza, porque es el último campeón.

Nunca ha trabajado con el timonel actual de Águila, Carlos Romero. ¿Cree que puede encajar en cualquier sistema de juego?

En mi carrrera futbolística he tenido varios entrenadores. Hay que adapartarse a los que ellos ordenen, así que siempre hay que estar mentalizados en los trabajos que los entrenadores pidan. Por eso me caracterizo en aceptar las órdenes de los trabajadores.