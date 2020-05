"Tengo gran deseo de volver al Marte"

Las lesiones fueron un dolor de cabeza para el defensor uruguayo salvadoreño, Marcelo Tejeda, pues en el pasado Clausura 2020 sufrió un golpe en su tobillo izquierdo que le dejó fuera de combate por el resto del certamen. Tras la finalización del mismo, rescindió el contrato.

El mismo charrúa lo reconoce: "el torneo pasado para mí fue frustrante", la razón es una lesión que sufrió desde la primera jornada en el duelo ante el Independiente. "Vine con grandes expectativas pero me lastimé. Me habían pronosticado un esguince grado dos, fui a la banca en los siguientes partidos pero luego en la previa ante FAS se terminé de romper", dijo. Concretamente, su última lesión fue el 24 de enero y desde entonces no pudo tener un buen rendimiento al estar en recuperación.

Tejeda detalla que no tuvo su mejor certamen al estar cerca de dos meses de recuperación, lo que sumado a la finalización del campeonato tras la primera vuelta, le dejó con un sinsabor y ahora buscará nuevos horizontes.

"Me diagnosticaron dos lesiones distintas (fisura de peroné y esguince) y me vieron dos ortopedas diferentes y estuve parado. Cuando estaba para regresar a jugar se suspendió el torneo. Para mí fue frustrante", agregó. Tejeda tenía seis meses más de contrato con los fronterizos, pero se reunió con la directiva y llegó a un acuerdo para rescindir el contrato.

El zaguero confirmó que ha tenido oferta con el Atlético Marte que alista para su regreso a la primera división. También hubo dos equipos más que le preguntaron sobre su situación contractual "pero nada formal". Ahora espera que lo de los carabineros se pueda concretar. "Tengo edad para jugar todavía (31 años), tengo gran deseo de volver a Marte, equipo que siempre quiero mucho. Aún no se sabe cómo estará el fútbol en el país pero hace un mes hablé con el presidente y sabe de mi disposición", externó.

Tejeda vino al país en 2013 para jugar con el Firpo pero su mejor rendimiento fue con el Marte con quienes estuvo de 2013 a 2016. Luego tuvo su paso por el FAS, Sonsonate y Once Deportivo. Jugó Semifinales con los carabineros en 2015.

De vuelta

El defensor espera se vino a la capital y ha estado en comunicación con la embajada de Uruguay para poder tener un vuelo humanitario y regresar con su familia.

"Los jugadores uruguayos que estamos en El Salvador, los del Alianza, el Águila, estamos en comunicación con la embajada de Uruguay para ver si pueden poner un avión a disposición de nosotros para poder regresar al país. Creo que somos los únicos extranjeros que nos hemos quedado, el resto de jugadores ya se fueron", dijo Tejeda. Hugo una posibilidad de viajar la semana pasada con un vuelo que repartió a los argentinos, pero por temas sanitarios de entrar a Argentina y luego regresar a Uruguay no se pudo.

Está en constante comunicación con su familia y espera que en los próximos días pueda tener la oportunidad de regresar. "En Uruguay hay menos casos que acá, si bien hay un país que tiene la mitad de habitantes que El Salvador, son tres millones allá, siento que el Gobierno lo tiene bien controlado. Gracias a Dios, mi familia está bien y eso me motiva", dijo.