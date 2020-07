“Tener jugadores en el extranjero es un potencial para la selección”

El Chalatenango anunció la firma de un convenio de cooperación con el Emelec de Ecuador la semana anterior y este lunes, el equipo norteño nombró al entrenador, Héctor Gómez como el scout en El Salvador del equipo sudamericano.

¿Cómo se dio el contacto para su llegada al Chalatenango?

Por una recomendación de Bryan Rivera, director deportivo del equipo, fue mi alumno hace mucho tiempo en la escuela de fútbol, le envié mi currículo y ellos lo enviaron a Ecuador, fueron varios currículos. Mi sorpresa fue que analizaron mi perfil, mi hoja de vida, me contactaron y entrevistaron vía zoom. Todo quedó en el aire, pero la semana pasada me contactó el director deportivo, Carlos Beguer, hablamos a nivel profesional. Me consultó si me hacía cargo del proyecto de scouting, fue una gran sorpresa.

¿Cuáles serán sus principales funciones?

Estoy esperando que me envíen el ‘paquete’, así le llaman (al material) con todas las directrices a tomar para buscar los talentos. Los perfiles, los jugadores que ellos quieren, sus características, enfocadas en el trabajo sudamericano que ellos llevan en las divisiones inferiores y con el equipo de liga mayor. Estamos un poco lejos de ellos en infraestructura, sistemas de juego, ya con todas las características de lo que ellos necesitan, yo comenzaré a buscar por los 14 departamentos del país y en especial, iniciaremos en Chalatenango, tengo el apoyo del presidente Bertilio Henríquez, un hombre apasionado que le gusta el fútbol.

¿Su principal misión será evaluar el rendimiento de jugadores del Chalatenango, buscar talentos, pero si sobresale talento en otros equipos, también serán elegibles?

La convocatoria está abierta para todos. Iré a buscar el talento por los 14 departamentos, esto se hizo público y (espero) que los entrenadores, preparadores físicos, profesores de educación física de escuelas, que me contacten y digan ‘profe tenemos tal jugador, un centro delantero’, por ejemplo. Primero les pediré que me envíen el video, evaluaré, lo iré a buscar, le hablaré del proyecto y darle seguimiento en cada partido y entrenamiento. Eso haremos en los 33 municipios del departamento: los municipios de La Laguna, Concepción Quezaltepeque, entre otros. Talento hay, lo que pasa es que debemos de motivar al joven a que no aspire a solo jugar aquí en liga mayor, que aspire a salir al extranjero.

¿Cuando recomiende a un jugador, viajará a Ecuador o los encargados del Emelec llegarán al país?

Vendrán a verlo, el trato será directo con el jugador, por medio del Chalatenango, luego ellos tomarán a bien, llevarlo al Emelec.

¿Su vínculo directo es con el Chalatenango?

También con el Emelec.

Pero no descarta ver jugadores de otros equipos.

No, está la liga mayor, ascenso, tercera, aficionado, todo el jugador salvadoreño tendrá la oportunidad. Imagínese que Dios lo permitiera, que sea una nueva moda, que el jugador aspirara irse fuera del país, no tener solo tres jugadores en Sudamérica. Que tuviéramos diez, esto sería un gran potencial para muestra selección y los equipos.

¿En qué enfocará su trabajo?

Buscar talentos y recomendarlos.

¿También sugerirá jugadores locales al Chalatenango?

Sí, el presidente del equipo es bien abierto, conversamos casi a diario, cualquier jugador que vea de 18 y 20 años, los recomendaré, para que no se pierdan y todos tengan la posibilidad.

¿Por qué cree que ganó su currículum en el Emelec?

Es feo hablar en primera persona, pero, llevo 25 años entrenando a jóvenes y niños, hemos sido estables en ese aspecto deportivo. Me dedico a entrenar niños, tengo la escuela de fútbol Soccer Soccer el Salvador y gran cantidad de niños. Esto lo evaluó, buscan personas estables y consultaron, gracias a Dios les dieron buenas referencias sobre mi trabajo.

¿Cuál es su principal meta?

Descubrir talentos lo más pronto posible, darles un verdadero seguimiento a los jóvenes y darles la oportunidad porque entre más pronto se ve a un muchacho, lo recomiende y viaje a Ecuador, será una gran alegría salvarle la vida a alguien por medio de deporte.

Primero evaluaré que sean buenas personas, buenos seres humanos con valores bien arraigados, luego, ver el potencia deportivo, que viaje y que la rompa fuera del país, así como antes salió Jorge “el Mágico” González.

¿Cómo valora esta iniciativa de convenio?

Es algo innovador, en mi experiencia de vida deportiva, es la primera vez que un equipo grande se fija en El Salvador.