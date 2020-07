El Real Madrid es el único equipo que ha ganado todos los partidos (seis) tras el parón debido al coronavirus y el español Dani Carvajal aseguró, tras la victoria (1-0) frente al Getafe, que esto se debe a que tienen “una plantilla muy completa” y que van a por el pleno de puntos en las once jornadas.



“Tenemos poco descanso hasta el domingo y luego hasta el viernes que viene tenemos más días para descansar. Tenemos una plantilla completa y eso se nota; con 25 jugadores que lo dan todo”, dijo en Movistar+ tras concluir el choque.



Una victoria que les deja con cuatro puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, el Barcelona: “Está claro (que no era un partido más), hay que aprovechar el pinchazo del Barcelona. Para nosotros hoy era una final. El Getafe nos ha puesto en muchas dificultades, pero el equipo ha estado serio. El míster ha introducido cambios y el equipo ha estado al pie del cañón”, declaró.



“Con cuatro puntos de ventaja y el ‘golaveraje’, dependemos de nosotros y de nosotros depende que ganemos la Liga o no. El mensaje del míster tras el parón fue que eran 11 finales y vamos a por los 33 puntos”, añadió.



Tres puntos que lograron gracias a un gol de penalti de Sergio Ramos en el minuto 79 ante un Getafe que jugó a gran nivel: “Si no el que más, de los que más difícil nos lo ha puesto. El Getafe ha hecho un partido muy completo, nos ha llevado al límite. Tras una acción de buena elaboración en banda he podido hacer uno contra uno y sacar un penalti. Tres puntos, con portería a cero, que era el objetivo. Ahora a descansar que el domingo tenemos una batalla muy fuerte”, analizó.