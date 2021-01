"Tenemos que seguir con esta imagen"

El atacante francés del Barcelona Antoine Griezmann destacó "el trabajo" y la "confianza" de su equipo tras el triunfo por 0-4 logrado este sábado ante el Granada en el Estadio Nuevo Los Cármenes.

"Necesitábamos los tres puntos, coger la racha buena y estoy muy contento por el trabajo del equipo y por sumar de tres en tres", dijo Griezmann en Movistar tras el partido.

"Sabíamos que era un campo difícil y un equipo difícil. Hemos empezado muy bien el partido y en el segundo tiempo pudieron descansar algunos de nuestros jugadores", añadió el galo.

El delantero se mostró satisfecho por los dos goles anotados y aclaró que cree que no estaba en fuera de juego en el 0-1."Antes no me entraban y ahora parece que va bien, espero seguir así", comentó sobre su racha anotadora.

"Tenemos que seguir sumando puntos de tres en tres y seguir con esta imagen y la de Bilbao, donde hicimos un gran partido", agregó Griezmann.