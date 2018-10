“Tenemos que devolver la hegemonía al fútbol nacional”

Henry Hernández volvió a la selección para el amistoso del pasado 2 de junio ante Honduras, en Houston. Tenía más de un año de no ser tomado en cuenta, pero Carlos de los Cobos le dio la oportunidad nuevamente.

Hoy el cancerbero del Chalatenango es titular indiscutible y habló de la competición en la Liga de Naciones de CONCACAF y del futuro cercano de la selección salvadoreña.

¿Qué evaluación se puede hacer luego del triunfo por 3-0 ante Barbados?

Fue un triunfo importante. La verdad es que estamos contentos, porque el objetivo principal era ganar y corregir los errores que se habían cometido contra Montserrat. Gracias a Dios pudimos terminar tranquilos en el partido

¿Qué les deja ese número de goles convertidos ante Barbados?

Hubiera sido espectacular que fueran más, pero no es tan fácil como se mira. La cancha estaba bastante pesada y se manejó el volumen de juego. Tuvimos dos goles que fueron anulados en los que a mi juicio no había fuera de lugar. Lo importante es que se marcaron tres goles y que seguimos escalando en la tabla. Fue positivo. Poco a poco iremos ganando en confianza. Otro punto importante es que nos crearon poco o nada en cuanto a ocasiones de gol. En Montserrat nos confiamos y nos anotaron un gol. Eso no podía pasar ante Barbados. Estamos bien. Los tres puntos es el principal provecho.

Desde junio de este año está en la selección y volvió luego de más de un año de ausencia, ¿cómo se ve en este regreso?

Siempre trabajo para llegar a la selección y lograr ese objetivo en mi carrera de llegar a jugar en el exterior. Trabajo para eso. Trato de dar lo mejor por mí país, siempre. Dios me ha recompensado. Estoy agradecido con Dios y cuerpo técnico. Seguimos luchando para dar lo mejor.

¿Qué conclusiones saca de solo haber recibido un gol en 180 minutos?

Muy bueno. Tendría que ser cero, pero un gol está dentro de lo que puede pasar. Hay que mantener el cero, pero cuando no se puede, hay que tener calma y tranquilidad.

Bermuda, el próximo rival de El Salvador, marcó 12 goles a su más reciente rival. Acá la diferencia de goles puede ser determinante...

Sí. De repente meter 12 goles es complicado, se juegue contra quien se juegue. Ellos lo hicieron. Nosotros estamos tratando de crecer como conjunto. En el próximo partido vamos contra Bermuda y si ganamos la diferencia de goles no tendrá importaría con ellos. Vamos tras eso. Vamos a ser positivos. Vamos a luchar con lo que tenemos. El fútbol tiene que crecer mentalmente y tenemos que devolverle esa hegemonía al fútbol nacional. Hemos tenido buenas selecciones. Nuestra meta es brindar la mejor versión de la selección que se ha tenido.

¿Siempre creyó en un retorno a la selección luego de más de un año de ausencia?

Siempre. En mi trayectoria he tenido la oportunidad de estar en los equipos grandes y ganar todo con ellos. Mas en los últimos años se me ha vuelto difícil el tema con los equipos. He estado en dos o tres equipos que están de media tabla hacia abajo. Todos pueden pensar que no tendré más oportunidades. Pero el deseo y las ganas no me las va a quitar nadie. Voy a seguir luchando esté donde esté.