"Tenemos posibilidades de ganar el bicampeonato"

Callado, discreto, perfil bajo. Así es el volante albo, Marvin Monterrosa, quien en su primer torneo en las filas albas (Apertura 2017) levantó su primera corona. Ahora a las puertas de la final del Clausura 2018 solo tiene un objetivo: el bicampeonato.

El mediocampista asegura que poco a poco ha ido ganando confianza con el equipo paquidermo. De todo lo que ha vivido es un año de militancia en el equipo de la capital habló con EL GRÁFICO, aparte de la final.

¿Es factible el bicampeonato para Alianza?

Sí, tenemos un gran equipo. El equipo está bien, compacto, sólido. Creo que tenemos la posibilidad de ganar el bicampeonato con Alianza. Hemos hecho un gran torneo. Creo que que la oportunidad está para este domingo. Solo tenemos tenemos que mantener la línea de lo que hemos venido haciendo, el mismo trabajo. Esta semana va a ser importante para prepararnos para el domingo y poner en práctica todo lo que hemos ensayado.

¿Cómo presagia esta final?

En la anterior tuve la dicha de marcar el primer gol del triunfo (por 4-1). Espero que en esta final se me dé la oportunidad de anotar, pero lo más importante será ganarla para toda esa gente. Seguramente habrá 100 por ciento afición de Alianza. En este torneo hemos estado compactos en todas las lineas y creo que este domingo va a ser clave seguir por el mismo camino en el que hemos venido. Esta final la va a ganar el que aproveche los errores del final.

¿Por qué encajó rápido en la idea de juego de Alianza y con el grupo de jugadores?

Sabíamos que veníamos a un equipo grande en el que se tiene una presión. No cualquier jugador puede venir y jugar acá en Alianza. Creo que han venido buenos jugadores y nos han podido jugar o demostrar la capacidad de ellos. Pero nosotros veníamos con la mentalidad de trabajar, de poder conseguir un puesto en el club. Sabíamos que hay una gran presión por lo grande que es esta institución. Hemos sabido manejar esa presión muy bien. Sabemos de la capacidad que tenemos y gracias a ellos supimos adaptarnos al equipo.

¿Había alguna ventaja para Narciso Orellana y usted a su llegada a los albos, tomando en cuenta que ya conocían a Jorge Rodríguez?

Creo que no había ventaja. Acá hay muy buenos jugadores. Creo que el profesor Rodríguez es de esos entrenadores que ponen a los jugadores que entrenan al 100 por ciento. Entonces no podíamos dar ventaja. Sabíamos que en cada entreno, teníamos que demostrar al 100 por ciento, no entrenar displicente, porque sabemos la calidad de jugadores que hay. No podemos dar ventaja hasta en los entrenamientos.

¿Le gusta ser un jugador de perfil bajo?

Me gusta ser muy discreto. No me gusta llamar mucho la atención. Me gusta demostrar en la cancha mi trabajo. La verdad es que ahora estoy con más confianza en el equipo y espero hacer un muy buen trabajo.

¿Es de los jugadores que más habla con Jorge Rodríguez?

La verdad, no. Casi no hablamos. Solo lo hacemos en el día del juego en que nos dan las indicaciones. No me gusta mucho hablar con los entrenadores ni nada de eso. Trato de hacerlo de la mejor manera en los entrenamientos.

¿Qué piensa del hecho de que al primer torneo que llegó a Alianza fue parte para el título 12?

Muy felices de eso. Nunca había vivido una final con un lleno así y con la afición a favor. Muy contentos por eso. Veníamos con esa gran presión de que nos habían contratado. Teníamos que llevar este equipo a ganar el campeonato, que es lo que se traza Alianza en un nuevo torneo.

Cómo tomó el hecho de que se le haya otorgado el gafete de capitán en su primer torneo con los albos?

Para mí fue una sorpresa lo de la capitanía. Lo habló la directiva con el cuerpo técnico. Sabía que era una responsabilidad muy grande, pero la tomé de la mejor manera y lo trataré de hacer siempre con la mayor responsabilidad.