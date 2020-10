Blanco: "Tenemos la responsabilidad de marcar un precedente con Alianza"

Osvaldo Blanco se metió a pulso en los anales de Alianza, tras marcar el tanto del triunfo por 2-1 ante el Tigres mexicano en febrero de este año, por octavos de final de la CONCACAF Liga de Campeones. Poco a poco, fue ganando terreno con base a sus goles. Ahora, de cara al Apertura 2020, el colombiano se alista para seguir dando frutos en la institución capitalina.

En la pretemporada, en asocio con Enique Contreras y Mitchell Mercado, quienes llegaron como refuerzos para el Apertura, le fue de maravilla, porque marcó cantidad y calidad de goles.

Pero Blanco sigue fiel a su forma de percibir la realidad, caminar con los pies en la tierra. Entiende que este certamen puede ser muy singular en una competencia por la titularidad con el uruguayo Maxi Freitas, Mercado, su paisano, y Rodolfo Zelaya, delantero nacional que regresa a las filas blancas, luego de más de un año de estar fuera.

¿Cómo ha sido esta pretemporada en Alianza, para usted, tras casi seis meses en pausa, por el tema de la pandemia?

Esta pretemporada ha sido de mucha alegría. Después de todo lo que ha pasado en el mundo, últimamente, gracias a Dios pudimos volver a las canchas. Entendemos que era todo muy rápido e intenso. Al profesor Juan Cortés le gusta meter intensidad en el trabajo. Entonces, nosotros nos pusimos de acuerdo para hacerlo así. Solo de esa manera vamos a lograr el objetivo.

Esta ha sido una pretemporada singular para usted. Le ha causado esa sensación agradable de tener el gol a su lado. Marcó en todos los juegos de pretemporada. ¿Hasta dónde le sirve eso para retomar la confianza para ir a la cancha?

El delantero siempre debe vivir del gol, ya sea en pretemporada o juegos oficiales. Estoy en un club que te demanda marcar todos los días. Después de estar tanto tiempo sin tocar un balón es importante que me reencuentre con el gol. Ojalá que Dios me permita poder seguir marcando ahora el domingo, que tenemos un juego importante contra Santa Tecla, en el inicio del Apertura 2020.

¿Cómo han sido esos primeros juegos a la par de Enrique Contreras y Mitchel Mercado desde el medio campo?

Creo que los jugadores que vinieron ahora a reforzarnos han venido a aportar mucho al equipo, que ya estaba formado desde hace ratos. Alianza, en sí, no cambia su ADN, pero mi sensación es que ambos son jugadores de buen pie, punzantes. Entonces, yo también voy con eso. Nos hemos entendido bien, gracias a Dios. Espero seguir así en todo el torneo junto a ellos.

¿Contreras y Mercado son jugadores que hacen fácil la labor del atacante?

Claro. Son dos jugadores que hacen bien su trabajo y eso me beneficia a mí. Es muy importante lo que ellos hacen.

¿A Mitchell Mercado lo enfrentó cuando él jugaba en El Vencedor?

Sí, él no sabía que yo era colombiano. Entonces, yo, por preguntar, supe que era colombiano. Él es de Cartagena y yo también soy de ahí. Nos llevamos bien con Mitchell, que es con quien comparto ahora más en el equipo.

¿Cómo ve la competencia que se va a generar con Maxi Freitas, Mercado, Rodolfo Zelaya y usted por un lugar en el ataque de la titular de los albos?

Por eso digo que estos juegos de pretemporada demandan mucho de uno. La competencia es muy grande. Tenemos a Zelaya, Freitas y Mercado que quieren ponerse la camiseta y defender los colores. Pero esa competencia sana que hay ahora , gracias a Dios, es la que va a ayudar a subir el nivel de cada jugador en cada partido.

En Alianza no se habla de otra cosa que no sea llegar al título. ¿Ya lo tienen claro con el cuerpo técnico para el Apertura 2020?

Desde que llegó el profesor Cortés fue muy claro y dijo que este plantel está para cosas grandes, que nos preparamos física y mentalmente para lo que se viene. Tenemos la responsabilidad de marcar un precedente en este club, en lo nacional e internacional

Aprovechemos que trajo a la plática la competencia internacional. ¿Qué opina de que en cuartos de final de Liga CONCACAF el rival de los albos puede ser el Motagua hondureño o el Comunicaciones guatemalteco?

Bueno, a mí lo que me han dicho es que los dos son equipos muy buenos y contra cualquiera que venga acá contra nosotros, en definición de un solo juego, debemos aprovechar nuestra condición para sacarlo adelante. La serie entre ellos habrá que verla con detenimiento. Cualquiera de los dos va a venir acá y va a querer sacarte la ilusión que tienes.

Se quedó en el país para pasar la cuarentena por coronavirus. ¿Qué hizo por su cuenta antes de la pretemporada?

Fueron días muy difíciles. Gracias a Dios, yo puedo meditar en su palabra, puedo confiar en su promesa. Pero a otras personas se les complicó esto. Gracias a Dios la pasé entrenando, pasé mucho tiempo con mi familia. Era un tiempo que necesitábamos como familia y lo aprovechamos.

¿Cree ha despejado ya todas las dudas que se pudieron haber generado en enero de este año cuando llegó a Alianza, procedente desde ligad de ascenso en Argentina?

Yo digo que no, porque la gente sigue esperando más. Por más que pasa el tiempo,yo sé que puedo dar más y es por eso que voy a vivir agradecido con Alianza y su dirigencia, porque ellos apostaron por mí. Es mi responsabilidad hacerles saber que estoy agradecido por eso, pero debo hacerlo en el terreno de juego. Es por eso que cada partido para mi es como que fuera el último. Yo siempre vivo con los pies sobre la tierra y gracias a Dios vivo con esa humildad y todos los días traen su afán. Yo voy a entrenarme todos los días, pensando que es el último entrenamiento.

Desde este domingo empieza el certamen de Apertura. Alianza lo hará contra Santa Tecla, un equipo con el que tiene una rivalidad que ha tomado valor, tras haberse enfrentado en cinco finales al hilo anteriormente. ¿Cuánto valdría un triunfo contra los tecleños?

Ya se viene la hora de la verdad. Tecla es un buen equipo y va a venir acá a hacernos su partido. Pero Alianza tiene lo suyo. Tenemos las ganas de defender esta camiseta

¿Cuál cree que ha sido su clave para poderse adaptar al fútbol salvadoreño, tomando en cuenta que no todos los foráneos se pueden adaptar en esta liga?

Creo que la clave ha sido que no me la he creído. Sé que me ha ido bien, pero Dios me ha mantenido con los pies sobre la tierra y todos los días para mí consisten en esforzarme. Creo que se están viendo los frutos, porque el equipo me dio la oportunidad de seguir y espero que me la siga dando. Sé que puedo seguir dando más.

En las últimas horas, Óscar Cerén dejó las filas de Alianza, porque se iría al balompié español. ¿Como recaló la salida de Cerén en la interna alba?

Yo, en lo personal, me puse feliz, porque es por el bienestar de él y de su familia. Creo que eso es más importante que cualquier otra cosa