Ten Hag critica la diferencia de normativas por coronavirus en Europa

El entrenador del Ajax, Erik ten Hag, cuyo equipo tiene once bajas por COVID-19 un día antes del partido de Liga de Campeones contra el Midtjylland, dijo este lunes que algunos de sus jugadores no han sido convocados porque las normas en Dinamarca respecto al coronavirus son más estrictas que en Países Bajos.

“A un número de futbolistas se les permite jugar en Países Bajos, pero no en Dinamarca. No conozco bien las regulaciones, pero no se les ha dejado venir aquí a pesar de que han jugado con nosotros y en otros sitios. Eso es un poco extraño”, manifestó el técnico en la rueda de prensa previa al partido contra el Midtjylland.

“Es bueno que haya medidas que aseguren la salud de todos, pero no puede ser que haya diferencias entre países. Jugamos en una sola competición, no es esto una distorsión? es esto ‘fair play’”?, se preguntó Ten Hag.

Aunque no entró en más detalles, dijo que la diferencia de normas a la que hizo referencia “tiene algo que ver con los test” y aseguró que los futbolistas de su equipo contagiados “están saludables y hasta ahora no presentan síntomas".

El club de Amesterdam no ha hecho público qué once jugadores han dado positivo, pero en la lista de convocados que han viajado este lunes a Dinamarca faltan titulares habituales como el delantero Dusan Tadic, los centrocampistas Ryan Gravenberch y Davy Klaassen o los porteros André Onana y Maarten Stekelenburg.

El club ha vuelto a hacerles test y, si dan negativo este martes, podría convocarlos a última hora para el encuentro de Dinamarca. Podría ser el caso de Onana, pues ya pasó la COVID-19 en agosto y dio un falso positivo con la selección de Camerún, a principios de octubre, que le obligó a abandonar la convocatoria.

“El equipo médico está trabajando con las autoridades. Estamos intentando traer a algunos jugadores”, explicó Ten Hag.

Si Onana no puede viajar, se estrenará en el primer equipo el único guardameta convocado hasta ahora, Kjell Scherpen, que juega habitualmente en la segunda división con el Ajax B.

Más allá de las bajas, Ten Hag dijo que disputarán el encuentro de Liga de Campeones con los miembros de la plantilla disponibles. “Son buenos jugadores, quizás tengan que estar en una posición diferente a la habitual, pero siguen siendo buenos”, indicó.

Respecto al Midtjylland, colista del grupo D, dijo que “es un conjunto difícil porque sus jugadores son duros y están muy motivados”.

El técnico se negó a hacer comparaciones entre el equipo danés y el Getafe, que la pasada temporada eliminó al Ajax en la Liga Europa. “Ciertamente no es como el Getafe, aquella forma de jugar estaba lejos de ser juego limpio”, dijo Ten Hag