Temporada 2020-2021 de segunda división sigue en el limbo

El pasado viernes, el presidente de la FESFUT Hugo Carrillo aseguró en el programa radial Fanáticos que debe haber como mínimo una participación del 75% de los 19 equipos para llevar a cabo el Apertura 2020 de la segunda división.

Sin embargo, esa medida no cuadra ahora con los equipos que confirmaron que desean competir en la temporada 2020-2021 de la liga de plata. De acuerdo con el presidente de la segunda, David Linares, solo hay 13 equipos que han dado el sí para formar parte del torneo.

Con ese número no se cumple con lo que ha pedido el titular del comité ejecutivo de la FESFUT y para que haya fútbol en segunda división, al menos un equipo, de los seis, deberá cambiar de parecer para que haya certamen.

Sin embargo, ese porcentaje del 75% solicitado por FESFUT a la segunda categoría contradice lo acordado este miércoles con los presidentes de las tres ligas principales del fútbol nacional.

Ahí, según los titulares de primera, segunda y tercera divisiones, uno de los tratos fue dejar en libertad a los equipos de los tres circuitos para participar en la temporada 20-21, debido a las complicaciones sanitarias por la pandemia por coronavirus.

También se dispuso que las categorías de los planteles no corrieran riesgo alguno por no participar en el torneo que se avecina y que no habría descensos en las tres ligas en los próximos dos certámenes. Por ahora, El Vencedor, Topiltzín, Gerardo Barrios, Racing de Armenia, 11 Lobos y Dragón han dicho que no entrarán en competencia para el Apertura 2020 de segunda división.

Hasta la fecha, el presidente de la segunda división, David Linares, aseguró que no han recibido nada por escrito de parte de FESFUT sobre el hecho de que debe haber un 75% de participantes como mínimo para poder llevara a cabo la temporada 2020-2021.

"Es así de fácil. Si no cumplimos con el porcentaje que pide la FESFUT, no jugamos. También hemos sabido en palabras del presidente de la FESFUT que si un equipo no se inscribía, administrativamente iba a ser descendido. Ahora no tenemos nada por escrito. Ahora, FESFUT quiere el 75% y ahora yo solo tenemos 13 equipos y no llegamos a ese porcentaje que se establece como mínimo. Estamos en el limbo", dijo el titular de la segunda división.

En las próximas horas podría haber una reunión de presidentes de la liga de plata para discutir sobre ese porcentaje mínimo que ha dispuesto FESFUT en las últimas horas. Por ahora , Linares dijo que se mantiene ese ambiente de incertidumbre sobre la segunda categoría.

Los que dijeron que no

Por su parte, la presidenta del Racing de Armenia Iliana Cornejo dijo que la decisión de no participar en la temporada 2020-2021 es debido a temas sanitarios.

"Lo hacemos por la salud de nuestros jugadores, dirigencia y del cuerpo técnico. Tenemos que andar en otras sedes de los otros equipos que participan y nos vamos a exponer. Nos costó llegar a tomar esa decisión, porque pensamos también en lo económico, pero el dinero se puede hacer hasta con préstamos, pero una vida no la podemos regresar. No queremos exponerlos al contagio por esto de la pandemia, nos aseguraron que nuestra categoría quedará congelada", apuntó la titular de la directiva armeniense en charla con este medio.

Nelson Funes, presidente de El Vencedor, dijo que por acuerdo de junta directiva se decidió no participar en este certamen, debido a razones relacionadas con lo sanitario, principalmente. La dirigencia del equipo helénico agradeció la disposición que había mostrado el entrenador nacional, Manuel Carranza Murillo a quien le han dado la libertad de irse a trabajar a otro equipo que requiera sus servicios deportivos.

"Nos vamos a arriesgar la salud de jugadores, directivos y afición. La salud es primordial. Por eso es que hemos optado por no participar en este torneo. La curva de contagios no cede, por lo que no queremos correr riesgos", explicó Funes.