Tecnología acaba con sueño del PSV de tercer título seguido

LA HAYA, HOLANDA. El portero Jeroen Zoet contuvo un cabezazo del defensor de Feyenoord Jan-Arie van der Heijden sobre la raya, en el piso. Inmediatamente sonó una alarma en un reloj del árbitro Bas Nijhuis, quien señaló hacia el centro de la cancha ante el desconcierto de todos.Dio la sensación de que el balón no había cruzado la raya cuando lo contuvo Zoet, sino que el portero lo retrasó levemente al levantarse, anotando un gol en contra. El gol a los 82 minutos le dio al líder Feyenoord una victoria por 2-1 y dejó al PSV tercero a 11 puntos cuando faltan diez fechas.Ajax marcha segundo, a cinco puntos de Feyenoord, que no se corona campeón desde 1999. "Hice lo que pude para que no cruzase la raya", declaró Zoet a PSV TV. "Según el sistema, se pasó un milímetro"."Todo el mundo se beneficia si hay más honestidad en el fútbol y los fallos de los árbitros son acertados", afirmó el vocero de la asociación holandesa de fútbol Bas Ticheler este lunes.El estadio De Kuip de Feyenoord es el único de Holanda donde se está ensayando la tecnología para determinar si una pelota cruzó la raya del arco o no. "Un gol es un gol. La tecnología no miente", expresó van der Heijden.