Técnicos y jugadores analizaron la derrota de El Salvador ante Estados Unidos

Luego de la vergonzosa goleada por 6-0 que la selección mayor de fútbol de El Salvador recibió ante un equipo alternativo de los Estados Unidos la noche del pasado miércoles en el estadio Inter Miami CF en Fort Lauderdale, Florida; distintas voces en la interna de la primera división se han hecho escuchar para señalar puntualmente los factores que incidieron para recibir la segunda peor paliza de un combinado nacional a manos de los estadounidenses en su historia desde 1977.

"Creo que cuando se improvisa las cosas no salen bien, a pesar que es un grupo que ha formado parte supuestamente de un proceso, siento que no se jugó bien, por allí posiblemente a los que convocó (el técnico de los Cobos) no estaban posiblemente bien físicamente ya que eso se observó en los primeros tres goles que nos anotaron", señaló Nelson Ancheta, actual técnico de Municipal Limeño.

El estratega de origen chalchuapaneco y que tiene actualmente al equipo unionense de líder del grupo B de la fase de hexagonales en el Apertura 2020 aseguró además que "de haber estado bien agrupados en la cancha a la hora de defender otra historia habría sido, esa diferencia se notó ya en el segundo tiempo cuando ingresaron jugadores que al final aportaron en la defensa como (Bryan) Tamacas, (Alexander) Mendoza y (Alexander) Larín entre otros que le dieron el equilibrio que el equipo necesitaba", subrayó el técnico occidental.

Por su parte, Emiliano Pedrozo, asistente técnico en Santa Tecla, afirmó que el partido reflejó muchas falencias que vive actualmente nuestro fútbol.

"Es la realidad en la que estamos, allí se nota la planificación, el soporte que tiene una federación seria como la de los Estados Unidos, de una liga sería como la MLS que pese a la pandemia se trabajó a favor de la integridad de sus jugadores, todo eso en contra de una liga y una dirigencia como la nuestra que prefirió cortar el fútbol de tajo al inicio de la pandemia en vez de sostenerlo”. resaltó.

El ex seleccionado nacional apuntó además las excelentes condiciones en que se jugó el pasado miércoles en un estadio relativamente nuevo y que no se puede tomar de excusa por la derrota.

“Se jugó en una cancha perfecta, los dos presentes de ambas selecciones fueron diferentes ya que el rival contaba con jugadores que buscan su espacio en la sub 23 y la mayor de su país y nosotros solo juntamos un grupo de jugadores sin preparación, solo para cerrar el año compitiendo, sin el compromiso requerido, sin ritmo de juego que fue evidente porque ellos ahogaron al nuestro hasta al 70' cuando ingresaron Flores, Dustin, Punyed, que está acostumbrado a dichos juegos y no se expusieron tanto como los titulares”, afirmó.

Finalmente, el argentino-salvadoreño aseguró que "más que falta de estado físico lo que le faltó a la selección fue falta de ritmo porque el rival de turno invirtió más en la preparación de los jugadores en la pandemia para evitar perder su ritmo de juego, es obvio que la nuestra se jugó con una primera fase de torneo que ha servido de preparación, hay culpas compartidas entre dirigencia y jugadores, falta una comunicación seria entre los equipos y las selecciones nacionales", advirtió.

LOS JUGADORES

Sobre el tema, algunos jugadores de la liga mayor expusieron también sus razones de la debacle ante los estadounidenses en Florida.

“Complicado las cosas, lo que se vio es realmente lo que tenemos, nadie lo esperaba, todos estábamos convencidos, con la mente en ver que fuera otro tipo de partido el cual no se miró, es increíble porque no hubo una buena organización previo al encuentro, mucha logística no salió como estaba en mente, desde el tema del portero donde no tuvimos a otro en el banquillo, eso desequilibró al grupo antes del juego”, destacó Harol Alas, atacante de Municipal Limeño.

El delantero capitalino aseguró además que “hay normas antes de un amistoso que deben cumplirse, como que se debe de estar completo el grupo, son factores que afectan a los jugadores porque realmente no se mira con la seriedad que tenga un juego así, por eso no hubo conjunción, el mismo lunes se viajó, solo se entrenó martes y eso se reflejó en el resultado, triste porque queríamos ver como aficionados un buen fútbol, algo que también deseábamos observar el desempeño de los jugadores luego de un año sin jugar y dolido por lo visto ayer y todo eso es reflejo de lo que vivimos en la liga”, acotó.

Mientras que para Milton Molina, capitán y defensor central de Isidro Metapán, la derrota abultada ante los estadounidenses desnudó en gran parte las falencias que vive nuestro fútbol en general.

“Me parece que al ver el ímpetu de los Estados Unidos nos faltó más orden, juntarse la línea de cuatro y los volantes y la lentitud que mostramos fue por efecto de la cuarentena ya que físicamente a todos nos ha afectado y eso se reflejó en la cancha, en la MLS están en la recta final, tienen más estado físico que nosotros”, admitió el ex seleccionado nacional.

Molina señaló además la carencia de una voz que ordene en la cancha a las selección, eso se reflejó el miércoles pasado ante los Estados Unidos, especialmente en esos 27 minutos en que ya perdía 5-0.

“Creo que afecta que no haya un líder que prevé las cosas allí dentro de la cancha, te hacen dos goles rápidos y tenés que tener frialdad para evitar más errores, miré solo 55 minutos del partido y no miré a ningún líder dentro de la cancha para recomponer la cosa y salir en el segundo tiempo con otra idea de juego”, destacó.