Técnicos salvadoreños apuestan por el Juventus

La final de la Liga de Campeones, que define este sábado al nuevo monarca europeo entre el Real Madrid y el Juventus, es un tema que genera mil opiniones, incluso a los técnicos nacionales, quienes dieron sus valoraciones sobre el duelo cumbre.Desde la óptica del entrenador del Luis Ángel Firpo y exseleccionador sub 23, Ramón Sánchez, "en los dos equipos hay muy poco del fútbol de toque o vertical, pero sobresale la colectividad del Madrid, aunque también los italianos hacen un fútbol sencillo y son bastante efectivos en la parte defensiva".El nacional señaló la dependencia de los merengues al rendimiento del luso Cristiano Ronaldo. "El Juventus lleva un poco de ventaja en el sentido que el Madrid depende mucho de si Cristiano está enchufado, mientras que en el 'Juve' cualquiera puede aparecer", analizó.Para Leonel Cárcamo Batres, extécnico del Firpo y ahora entrenador de las inferiores del Santa Tecla, "estamos a las puertas de ver una de las mejores finales. El Madrid llega en un buen momento futbolístico, con Zidane. Sin embargo, Juventus también se ha reforzado con jugadores que le han dado un plus".Consideró que "a los españoles no les gusta la pierna fuerte, que es algo que caracteriza a los italianos, pero ya analizándolos a ambos, dependerá del que menos cometa errores".En ese punto coincidió el extécnico del Alianza y ahora director deportivo del club, Milton Meléndez: "una final siempre se decide con base a errores por sobre otra cosa. El Madrid tiene una buena delantera al igual que el Juventus una buena defensa".Por su lado, para Edwin Portillo, actual timonel del Isidro Metapán, "es un partido en el que las apuestas están a favor del Madrid, pero yo siempre he dicho que el fútbol es impredecible, no tiene lógica, así como pasó en la final de acá"."No especulo con que el Juventus pueda ser campeón, porque el Madrid es mejor hombre por hombre, también en lo colectivo, pero también la actitud es lo que prevalece en estos partidos", observó.Para Ramón Sánchez, la "Vecchia Signora" puede afianzar el título con un cerrado 2-1, "por esa disciplina en todas sus líneas".Cárcamo Batres se inclina por el Juventus porque "no tiene nada que perder, pues la presión recae en el Madrid. Un 2-1 cerrado a favor de Juventus".Sobre el campeón, Edwin Portillo valoró que "el fútbol es impredecible, pero la sorpresa puede darla el Juventus"."El Tigana" Meléndez, en cambio, no se animó a dar un marcador. "Así como veo de parejo, me imagino un tiempo extra, con un resultado bastante apretado, si no, los penales", aseguró.