Técnicos opinan sobre ausencias en la selección: "Son bajas difíciles de sustituir"

El técnico español Juan Cortés Diéguez y el salvadoreño Juan Ramón Sánchez charlaron con El Gráfico sobre el tema de las bajas de última hora en la selección de El Salvador para los partidos de la octagonal ante Panamá, Costa Rica y México del 7 al 13 de octubre.

Juan Cortés, quien ahora dirige al Managua de Nicaragua, externo desde territorio pinolero que en el caso de Narciso Orellana es un baja importante en el planteamiento de Hugo Pérez.

"Son bajas importantes porque Narciso no solo es pieza clave en su equipo y uno de los mejores mediocentros que hay en el país y en la selección, entonces si son bajas claves. Eriq Zavaleta lo viene haciendo muy bien y son bajas difíciles de sustituir", comentó el entrenador español.

Hugo Pérez no podrá contar con el delantero Nelson Bonilla por las restriciones sanitarias en Tailandia ni con Eriq Zavaleta, quien no pudo terminar su partido con el Toronto FC tras una contusión en la cabeza y debe esperar los examenes respetivos.

Y luego el sábado se confirmó que no solo Zavaleta no llegaría, si no que también estaba en duda Narciso Orellana y Bryan Tamacas, quienes no jugaron con el Alianza contra el Limeño. Eso sumado a la baja de Ronald Rodríguez.

Cortés Diéguez también destacó que hay mucho jugador bueno en el país para suplir a estos jugadores que son parte de la columna vertebral en el esquema de Hugo Pérez.

"Hay mucho jugador bueno en el país solo hay que darle la confianza, también están apostando mucho por los legionarios, creo que hay material suficiente para seguir haciendo las cosas bien, pero si se va a ver resentido y si yo fuera el seleccionador estaría muy preocupado por la baja de Narciso, porque creo que Narciso es un jugador difícil de sustituir", expresó el español.

Sobre las posibles alternativas de Hugo Pérez para reemplazar a estos jugadores comentó que "Baraja buenas alternativas y lo que mejor que tiene la selección al día de hoy es el medio campo, quizás le está faltando un delantero pero donde más alternativas tiene es en el medio. Hay muchos jugadores que pueden sustituir a Narciso, salvando las diferencias por todo lo que ha hecho Narciso, tiene a Melvin Cartagena y a Marcelo Díaz que son muy jovencitos pero tienen mucho margen. Marcelo acaba de salir de una lesión y quizá le falta ritmo y para una octagonal ahora mismo no esté preparado pero si hay muchas alternativas".

Juan Cortés también consideró que ganar en el Cuscatán será clave para tener opciones en la octagonal.

"Los partidos en el Cuscatlán, por más que sea el rival que venga, ya demostraron que pueden ganarle y competirle a cualquiera y sumar de a tres si quieren tener opciones. Ante Panamá tienen que ganar sí o sí y ellos saben que es una obligación que tienen y luego ante México, más allá que es una selección referente a nivel mundial, tienes que hacerle un buen partido e intentar ganarle también. Es complicado porque son rivales que no te van a regalar nada, pero es posible y se lo tienen que creer", mencionó.

Juan Cortés dirige desde hace cinco fechas al equipo Managua de Nicaragua. Suma tres victorias y dos empates que mantienen al equipo nicaragüense en el tercer lugar. con 16 puntos luego de 10 fechas.

Juan Ramón Sánchez, ex entrenador de Firpo, Sonsonate y Chalatenango, destacó el entusiasmo de los jugadores y la afición.

'El mismo jugador se ha contagiado de todo lo bueno que se está consiguiendo, hay varios jugadores que se han descubierto con la capacidad de suplir a los que no podrán estar. Es el momento de hacer esas pequeñas pruebas para que el profe tenga una idea de lo que realmente puede ocupar en el momento que tenga por obligación suplir a esos jugadores", explicó Sánchez Paredes.

Respecto a la posible ausencia de Chicho Orellana, dijo que es un futbolista con mucha calidad técnica y recordó que lo dirigió en la selección sub-23.

"Entiendo la calidad de Narciso y la muestra en su equipo desde hace mucho rato, es un jugador con mucha capacidad, definitivamente, va creciendo, al pensar en quién los va a sustituir a lo mejor no se encuentra el el jugador pero el profe tiene el espacio para darle paso a otro jugador en cuanto a lo que él pretende en cuanto a planteamiento", explicó.

Sánchez también recalcó que el proyecto de Hugo Pérez al frente de la azul y blanco está comenzando.

"Nosotros queremos que nuestra selección le pase encima a todos los rivales y no nos damos cuenta que es poco el tiempo que se tiene de haber empezado el trabajo y debemos estar conscientes de que es el momento de poder ver otros jugadores y en determinado momento pueden servirle al profesor. Creo que vamos por el camino correcto, el profesor está haciendo algunas pruebas interesantes de algunos jugadores jóvenes que muchos no conocíamos y al verlos trabajar a lo mejor tienen futuro", enfatizó.

También se le consultó a Juan Ramón Sánchez sobre la falta de gol de la azul y blanco.

"Nosotros estamos acostumbrados a que el delantero sea el responsable directo de meter goles pero en el fútbol moderno hay que tomar en cuenta que ahora es un trabajo colectivo y todos tienen participación, pero dependemos que haya un jugador que tenga ese olfato goleador, unos dicen no hay, pero posiblemente sí hay pero hay que trabajarlo. Lo bueno sería si se va a tener el tiempo se hagan pruebas con algún que tengamos aquí o el descubrir a un hombre de área. Todos decimos que el equipo de atrás hasta el medio se le ve muy buena sincronía pero a la hora de definir no hay uno específico", agregó Juan Ramón Sánchez.