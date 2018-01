Técnico y jugadores del Once Municipal esperan resolución final de FESFUT

Luego que se confirmara la desafiliación del Once Municipal en la segunda división profesional, el cuerpo técnico y los jugadores del conjunto canario están a la espera de la resolución final que dicte la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) sobre la demanda interpuesta el pasado 4 de enero respecto al incumpliendo de pago salarial.

Al cuerpo técnico y los jugadores les deben 26 días del Apertura 2017, pero por ahora no tienen claro si la directiva del Once Municipal les pagará o si aprovecharán la desafiliación para evitar esa responsabilidad.

El ex técnico del Once Municipal, Iván Ruíz, platicó con EL GRÁFICO telefónicamente y explicó que el presidente del equipo, Omar Maldonado, no ha dado la cara, ni se ha comunicado, por lo que la única salida para la cancelación de su salario, según él, es esperar la resolución final que dicte la FESFUT.

"Luego que nos despidió él (Omar Maldonado) no nos ha dado la cara, en ningún momento nos reunimos con él para querer pactar el finiquito. El 24 y 31 de diciembre nos dejó colgados. Hemos tratado de hablarle por teléfono y arreglar este problema y nunca contesta. Hasta el momento no nos ha dado ni un centavo. Nuestra única salida para nosotros es esperar la resolución final que la FESFUT diga", expresó el pope nacional.

INCONFORMES CON LOS MONTOS

El presidente del conjunto canario, Omar Maldonado, publicó en sus redes sociales el monto salarial que le adeuda al estratega salvadoreño, que según él serían 500 dólares. Pero Ruiz confirmó a EL GRÁFICO que la deuda salarial es de 3 mil 500 dólares, sumando la indemnización por su despido.

"Yo me aburrí de hablarle al presidente. Ahora viene él a poner en sus redes sociales la cantidad que me debe es de 500 dólares, eso es totalmente falso. El equipo me quedó debiendo 3 mil 500 dólares, sumando la indemnización", confirmó.

EL GRÁFICO buscó la versión de la Segunda División y contactó a Karolina Hidalgo, secretaria de dicha categoría, quien replicó que la deuda salarial, luego de la desafiliciación del Once Municipal, queda totalmente en manos del departamento jurídico de la FESFUT y no de la liga.

"La Segunda División no se encarga de velar si la demanda quedará o no anulada. Ese proceso lo tiene que ver el departamento jurídico de la FESFUT. A nosotros, como Segunda División, solo nos mandan el acuerdo ejecutivo donde desafilian administrativamente al equipo. Como liga no tenemos nada que ver", explicó.

También agregó que "el nombre del Once Municipal no podrá ser utilizado por ningún otro equipo. En primer lugar, porque el equipo está desafiliado completamente del fútbol profesional debido al incumplimiento de pago, y hay una deuda que se les tiene que pagar a los jugadores. Con ese nombre difícilmente podrán participar".

Por el momento, el cuerpo técnico formado por Daniel Ávalos, preparador físico del equipo; Iván Ruíz, técnico del equipo; Fredy Carranza, preparador de porteros; y los jugadores Cristian Valencia, Élmer Martínez, Oswaldo Méndez, Marvin Molina, Jonathan Palacios, Andrés Vallecilla, Marvin Morales, Fredy Mancía y Michael López, son las personas a quienes se les incumple el pago salarial por parte del equipo canario.