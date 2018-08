Técnico interino de Sonsonate trabajará en el ánimo de sus jugadores

Atónitos. Así terminaron los jugadores de Sonsonate, mientras su técnico Mario Elías Guevara trataba de animarlos sobre el final del juego. Volvieron a perder por un error de desconcentración y por no saber definir.

Guevara, quien sigue sosteniendo la peña mientras el equipo no solvente la situación de Juan Ramón Sánchez y el despido de Juan Ramón Paredes, explicó que le interesa recuperar anímicamente al grupo.

"Estuvimos muy cerca de encontrarnos con los goles, sólo cayó uno pero no fue suficiente. Toca trabajar mucho en la definición y en lo anímico de los jugadores para que no se asusten por esta segunda derrota", indicó Mario Elías Guevara.

El defensor Carlos Arévalo se veía molesto al término del encuentro pero se refugió sentado sobre una hielera. De la derrota 1-2 de local comentó: "Me voy muy triste por toda esta afición que quiere ver ganar a su equipo y no ha podido en este torneo. Teníamos que sacar el resultado y lo intentamos pero fallamos mucho. Personalmente no quería perder contra Pasaquina, mi exequipo. Era un juego especial".

PASAQUINA, EXULTANTE

Del lado de los burros, era total felicidad. Muchos abrazos y palmadas en la espalda. Y tienen motivo para celebrar porque suman cuatro puntos.

"El juego anterior dije que no me fui satisfecho porque cedimos dos puntos de local. Esta vez había que hacer un mejor partido para ganar. Supimos estar ordenados ante un Sonsonate que no fue ni la sombra de lo que se le vio ante Águila. Fue muy difícil, se nos volcó encima", indicó el DT Eraldo Correia.

En tanto el capitán Isaac Zelaya coincidió en reconocer que Sonsonate fue un digno rival. "Fue un compromiso muy complicado porque Sonsonate trató de hacer daño con sus remates a marco. Pero me voy satisfecho con todos mis compañeros en defensa, lo hicieron bien".