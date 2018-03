Técnico del Tottenham llama “irrespetuoso” a Pep Guardiola

LONDRES, INGLATERRA. El argentino Mauricio Pochettino, entrenador del Tottenham Hotspur, calificó viernes a su homólogo en el Manchester City, Pep Guardiola, de "irrespetuoso" por los "tristes" comentarios que profirió sobre su equipo y sobre el delantero Harry Kane.Guardiola describió hace dos semanas, tras ganar en Londres al Chelsea (0-1), al Tottenham como "el equipo de Harry Kane" cuando le preguntaron sobre los rivales el City para luchar por el título de liga."El año pasado el Chelsea ganó 15 partidos consecutivos y estuvo intratable. No fue fácil, pero ganaron la liga con anticipación. Este año tendrán más problemas porque juegan cada tres días", valoró Pep. "Pero también están el (Manchester) United y el equipo de Harry Kane, que cada día marca dos o tres goles", añadió.Las declaraciones del catalán no gustaron a Pochettino, que aseguró que Guardiola estaba "emocionado" tras su victoria en Stamford Bridge y le costó "ser un caballero y mantener la compostura"."No es algo que me afecte, pero la verdad es que es irrespetuoso para mucha gente. Todos merecen ser reconocidos. A varias personas y jugadores del club les pareció triste, pero yo no me lo tomé mal", explicó este viernes el argentino."Es difícil de explicar porque cuando (Guardiola) estaba en Barcelona, tenía éxito y (Lionel) Messi estaba a su máximo nivel nunca me referí a ellos como el equipo de Messi. Siempre dije que era el Barcelona", comentó Pochettino.