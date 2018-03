Técnico del Sukhothai de Tailandia compara a Nelson Bonilla con Luis Suárez

El paso de Nelson Bonilla en la liga tailandesa ha levantado muchos buenos comentarios e incluso algunas comparaciones, según palabras de uno de los miembros del cuerpo técnico del equipo.

"Lo miré primero a Bonilla. Creo que su estilo es similar al de Luis Suárez, es posible que no sea agresivo como Suárez, pero como jugador sus pasos son similares, pero al final del día, veo que no somos buenos con él solo. Otros jugadores extranjeros o incluso nuestros jugadores tailandeses están en buena forma también", declaró Beckham, uno de los técnicos, a la revista Four Four Two, en su versión para Tailandia.

Esta es la publicación de Four Four Two en Tailandia.

Nelson Bonilla ha conseguido tres goles en los primeros dos juegos oficiales de la temporada. Consiguió doblete ante el Air Force FC y uno más contra Chiangrai el pasado fin de semana, algo que llena de optismismo al técnico principal Pairoj Borwonwatanadilok.



Aquí podés ver más de la publicación en Tailandia que destaca a Nelson Bonilla:

