Técnico del Sonsonate: “No soy mago ni delantero”

El Sonsonate perdió ante el Pasaquina (0-1) e hiló su tercer partido sin anotar gol en el torneo Apertura 2017.El único gol del equipo cocotero fue ante el Águila, en un partido que acabó con empate y llevó la rúbrica de Ibsen Castro.Sin ganar ni perder hasta ante de medirse al equipo de los burros, el Sonsonate quedó expuesto hoy y cayó hasta el décimo puesto de la tabla de clasificaciones con tres unidades.Ante esta situación, el entrenador Garavet Avedissian resumió que no le queda más que “seguir trabajando” después de “analizar fríamente lo que fallas y no concretas”.Advirtió que es preocupante no marcar goles, pero lo contrastó afirmando que “es parte del fútbol”.No obstante fue claro al señalar, a Radio Monumental, que de su parte ya dio todo. “No puedo hacer más, yo trato de buscar definición (en los entrenamientos), de hacer esto y lo otro, pero no se convierten. Hoy pasó lo mismo, no la metemos, pasan frente al arco, no la meten”, completó en tono de fatiga.“Eso es lo que están tratando de buscar. El tema es que nadie la mete. Yo no quiero pensar que no quieran meterla, que eso es otra cosa diferente.Avedissian confirmó que la junta directiva cocotera buscará a un jugador extranjero para que cumpla con la función de goleador. “La directiva es la que toma decisiones. Yo sigo trabajando”, apuntó.Avedissian fue tajante en cuanto a lo que puede pasar con el jugador que venga o con los que se queden: “Mago no soy ni centrodelantero tampoco (para meter los goles)”.El ambiente en Sonsonate es tenso. El presidente del equipo mostró su hastío con lo que vio durante los primeros 45 minutos y descendió al campo de juego para charlar con el entrenador. ¿Qué le dijo? “Estuvo cambiando impresiones conmigo, la preocupación de él es que no se hacen goles, que se crean opciones y que según él llevamos 16 oportunidades para hacer, pero no se convierten”, respndió.A Avedissian no le gustaron del todo las observaciones, pero aceptó que corresponden al momento que se vive. Que son reales.“Esto es parte de todo. Lamentablemente cuando las cosas no salen surgen todas estas cosas así. Si hubieses ganado sería otra cosa”, finalizó.