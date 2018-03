Técnico del Santa Tecla, sin excusas por empate ante Dragón

Santa Tecla sigue invicto en el Apertura 2017 jugando en el estadio Las Delicias luego del empate a dos goles que firmó ante Dragón en el inicio de la jornada 13 del torneo liguero, pero resintió en el fondo no ganarle a los mitológicos gracias a que no contó con cinco de sus titulares entre lesiones, castigo y convocatoria a la selección nacional, tema que de entrada el timonel sudamericano descartó ser el motivo principal de su inesperado empate de local.

"No me voy a escudar en excusas, las ausencias (de Tamacas, Domínguez, ambos con la Selecta, Rivera y Ricardinho por suspensión y Ayala por lesión) al final no juegan, satisfecho por el aporte de los juveniles que tuvieron esta noche su oportunidad de seguir sumando experiencia", afirmó Corti que valoró la reacción de su equipo tras recibir el 0-1.

"Supimos responder bien pese a que en el primer tiempo nos vimos abajo en el marcador con un gol tempranero, lastimosamente pudimos haber terminado con tres goles de ventaja pero no se pudo. Es bueno seguir sumando, seguir buscando en mantenerse en zona de clasificación, el torneo aún es largo, la segunda vuelta apenas comienza y tal como lo advertí será más dura que la vuelta que finalizamos porque los equipos no cederán terreno y Dragón vino a demostrar eso", afirmó.