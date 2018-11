Técnico del Santa Tecla no cree que serie ante Limeño esté sentenciada

El argentino Cristian Díaz, técnico del Santa Tecla, afirmó que en ningún momento considera que el triunfo alcanzado de visita ante Municipal Limeño haya definido su serie en cuartos de final del Apertura 2018 y considera que esta aún permanece abierta.

"Esto es fútbol, nada está escrito. Sabemos que nos vamos con una ventaja valiosa pero eso no dice que ya estamos clasificados", indicó Díaz después del triunfo por 0-1 sobre el plantel auriazul.

Limeño debe llegar el sábado a Las Delicias con la urgencia de ganar con dos goles de diferencia en una cancha donde el plantel periquito suma 40 juegos de liga sin perder.

"Siempre he dicho que el invicto de Santa Tecla en casa finalizará en cualquier momento y hay que estar preparado para ello. Dios quiera que eso no vaya a suceder el sábado y para que eso no suceda seguimos manteniéndonos en esa labor de grupo y el que piense que esta serie está ya cerrada comete un grave error ya que este equipo es duro y luchador y debemos demostrar muchas cosas que hicimos esta tarde para ganar", expuso.