Técnico del Santa Tecla criticó a sus jugadores por derrota ante Chalatenango

Molesto e inconforme con el resultado y el rendimiento de sus jugadores salió Rubén da Silva, técnico del Santa Tecla, tras la derrota por 1-0 sufrida anoche ante el Chalatenango en el estadio Gregorio Martínez.

Según el estratega, a sus pupilos les faltó actitud para buscar el resultado y criticó el estado de la cancha norteño, aunque admitió que no es excusa en el revés. Fue la segunda derrota al hilo para los tecleños y aunque aseveró que no le "preocupa", señaló que, "no estoy contento con el equipo porque creo que ellos (el Chalatenango) nos ganó con actitud nada más. Nos faltó actitud, en una cancha muy mala para jugar al fútbol, ellos tuvieron la actitud que no tuvo mi equipo."

De visita los tecleños no ganan en el Clausura 2018, suman dos derrotas y dos empates fuera de su feudo. Son ocho partidos lejos de Las Delicias que no ganan, el último gane lo consiguieron en la fecha 12 del pasado Apertura 2017, ante el FAS en el estadio Cuscatlán, el pasado 12 de octubre del 2017. "No me preocupa porque hay un buen equipo", sentenció el míster.

MORADOS DE FELICIDAD

Mientras que del lado norteño todo fue felicidad luego de alejar los fantasmas de las derrotas en casa. "Habíamos realizado buenos partidos en asa pero pequeños errores nos costaba las derrotas, ante el Santa Tecla salinos desde el primer minuto a correr, tratamos de darnos a respetar", dijo Manuel Otero, delantero de los duros del norte.

Mientras que Héctor Cruz, lateral derecho de los morados, sostuvo que, "pudimos contrarrestar a los jugadores habilidosos del Santa Tecla sumamos un importante triunfo en casa para nuestra gente."