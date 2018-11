Técnico del Santa Tecla: “Sigo esperando una reunión con Carlos De los Cobos”

El técnico del Santa Tecla, el argentino Cristian Lionel Díaz, aseguró en conferencia de prensa, luego del triunfo (3-0) ante Firpo, que “sigue esperando una reunión con Carlos de los Cobos”, técnico de la selección mayor de El Salvador, pero aún ha tenido una respuesta al respecto.

“De la selección siempre hemos dicho lo mismo, que apoyamos, hemos estado cerca y queremos que las cosas vayan bien porque, en definitiva, será un bien para el país. Sigo esperando una reunión con Carlos De los Cobos, cosas que hasta acá no he podido tener, no he tenido respuesta a mi inquietud, y no me parece que esté bien”, aseguró el estratega argentino.

“Lo digo abiertamente, lo he pedido, lo he manifestado públicamente, él es un entrenador, yo soy un entrenador, más allá de que yo tenga 42 años y el tenga más trayectoria. Pero él usa mis jugadores, él trabaja con mis jugadores, y sería bueno tener un poquito de comunicación porque, en definitiva, nosotros queremos que le vaya bien".

Díaz concluyó que de los Cobos “tendría que ser un poco más abierto y más receptivo con las inquietudes de entrenadores”.