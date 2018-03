Técnico del Plaza Amador panameño sugiere que hubo “amaño” ante Olimpia, en Liga CONCACAF

Luego de la humillante derrota del panameño Plaza Amador por 7-1 ante el Olimpia de Honduras, el técnico Jair Palacios reveló a los periodistas sus sospechas sobre anomalías en el partido de ida de las semisfinales de Liga CONCACAF. "No le quito mérito al Olimpia, pero en estas etapas aparecen ciertas porquerías", manifestó."No estoy desmeritando el trabajo del Olimpia, que hizo un buen partido, pero sabemos que en estas etapas aparecen ciertas porquerías y estoy por pensar que aquí paso algo diferente", comentó el estratega colombiano, sin profundizar si hubo irregularidades extradeportivas.Agregó que esta situación va a traer a lo interno del equipo "consecuencias graves", pero que él no teme decir la verdad.Reiteró que respeta el trabajo del equipo hondureño, pero "la actitud del equipo no fue la mejor", y "la actitud de jugadores importantes en el equipo no fue la de siempre"."Saquen conclusiones ustedes, periodistas, este no es el Plaza Amador que ven cada ocho días en la liga de Panamá, en donde ocupa el primer lugar de la tabla", expresó.Palacios dejó claro que tiene contrato con el Plaza Amador, pero si quieren "mañana mismo lo rompemos... porque tomó en serio mis cosas, trabajo con sol y agua, porque no me gusta regalar nada, pero mi carrera no la va a manchar la sinvergüenzura de la gente".El timonel del equipo que comanda de manera invicta la Liga Panameña de Fútbol, en el torneo Apertura, confesó que "esta derrota me dejó bien reventado".El partido de vuelta entre Olimpia de Honduras y el panameño Plaza Amador se dará el próximo jueves 21, a las 9:00 de la noche, a puerta cerrada, en el Estadio Nacional Tiburcio Carías Andino, en Tegucigalpa, Honduras.