Técnico del Pasaquina lanza críticas contra el arbitraje de Marlon Mejía

El técnico del Pasaquina, el salvadoreño Francisco Robles, dijo al final del partido ante Firpo que los árbitros botaron todo el trabajo que él había hecho durante la semana y criticó fuerte la labor del central Marlon Mejía.

"Perdimos, pero por la entrega de los jugadores no me quejo. Lo dieron todo en la cancha, pero lastimosamente los árbitros que nos mandan nos vienen a botar el trabajo de toda una semana y además hacen que los directivos gasten recursos para nada. No nos pitaron tres claros penales, con los que pudimos ganar. Así no se puede, pero vamos a seguir trabajando, no queda de otra", dijo el

entrenador del Pasaquina.

El entrenador declaró que todos fueron testigos del dominio de Pasaquina sobre el Firpo.

"Los jugadores trabajan a conciencia toda la semana, preparamos los partidos con mucha entrega, pero al final las cosas no se nos dan. Insisto, los árbitros nos vienen a botar todo, pero no se les puede decir nada. Los líneas se creen dioses. No sé porqué la federación (FESFUT) nos manda esos árbitros, nos vienen a afectar, no podemos decir nada, no sé con quién quejarnos", agregó.

El delantero panameño Nicolás Muñoz no quiso referirse al arbitraje. "No hablo de los árbitros, pero sí se equivocaron en una jugada. Lo que sí puedo decir es que no se nos dieron las cosas. Dominamos el partido, pero no pudimos anotar. Ellos tuvieron dos y las metieron, a nosotros no se nos dio. Llevamos tres partidos y tenemos que ganar los que vienen para no complicarnos", apuntó.