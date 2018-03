Técnico del Pasaquina denuncia agresión de un árbitro

El técnico del Pasaquina, Manuel Carranza Murillo, denunció que recibió un empujón del cuarto árbitro cuando fue expulsado en el segundo tiempo del partido ante Alianza, celebrado la noche de este miércoles en el estadio Cuscatlán.

Murillo salió molesto con el trabajo arbitral tras el empate ante Alianza y denunció que fue empujado por el cuarto árbitro, Héctor Salazar, cuando fue expulsado a los 63 minutos.

"Alianza no necesita ayuda de árbitros. A mí me expulsan porque en el primer tiempo nos quitan una jugada en la que nosotros vamos hacia adelante porque un hombre de Alianza está en el suelo. En el segundo tiempo Kevin Sagastizado también estaba en el suelo y el árbitro no paró la jugada", expuso Murillo.

"El cuarto árbitro hasta me agredió. Me puso el codo en el pecho. A ese cuarto árbitro, si yo lo agredo, me expulsan de por vida. Ojalá que tomen cartas en el asunto. Y nosotros tranquilos. Debería estar contento por el juego que hemos hecho ante un gran equipo", agregó Murillo.

Este video demuestra la supuesta agresión que reclama Carranza Murillo, aunque no determina si el codazo del árbitro fue voluntario y con fuerza:

Bronca y expulsión del técnico del Pasaquina en el estadio Cuscatlán. A post shared by El Gráfico (@elgraficionado) on Nov 29, 2017 at 7:08pm PST

Pese al encontronazo, el técnico oriental salió satisfecho por el trabajo mostrado por sus pupilos. Aseguró que tiene recursos para eliminar a Alianza, pero tampoco dijo que hay que pecar de confiados.

"Con esfuerzo de los jugadores y ayuda de Dios, se puede hacer un buen trabajo. Pero hay que recordar que enfrente tenemos un gran equipo. Sí nosotros logramos pasar, bienvenido sea. Y si no, creo que de hizo un buen trabajo", afirmó Carranza Murillo.

El juego de vuelta será el domingo 3 de diciembre, siempre en el estadio Cuscatlán.