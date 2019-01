Técnico del Pasaquina: "Estoy acostumbrado a bailar con la más fea"

El brasileño Eraldo Correia no pudo ocultar su satisfacción por el empate de visita en Las Delicias ante el campeón Santa Tecla, en donde de nuevo estuvo a punto de salir victorioso tras firmar otro 2-2 cardíaco.

"Estoy feliz por el punto logrado, venir a Santa Tecla y empatar ante el campeón es placentero, es motivante. Algunos (de la prensa deportiva) decían que íbamos a bailar con la más fea, pero yo estoy acostumbrado a bailar con la más fea", afirmó el estratega sudamericano con ironía.

Acerca de su planteamiento y el orden disciplinario con que se presentó su equipo, Correia le mandó otro mensaje a los medios deportivos al señalar que "no es la primera vez que venimos a empatar en Santa Tecla, estoy seguro que muchos de ustedes (de la prensa) se sorprenden de la forma en que jugó mi equipo, pero pocos medios de comunicación de la Zona Oriental y mucho menos de la capital no han cubierto nuestros entrenos hasta Pasaquina por la distancia".

"Desconocían que tengo un buen grupo, todos comprometidos con este equipo, una buena mezcla de jugadores veteranos y jóvenes y eso me permitió darle a Santa Tecla esta noche (sábado) la misma medicina que aplica a otros equipos, por los goles que anotamos en jugadas a balón parado", destacó el técnico de los burritos.

MOLESTIA

Correia no ocultó su enfado por la manera que empató Santa Tecla ya que a su criterio "me parece que no fue falta en la jugada del penal ya que Jorge (Umanzor) pelea hombro a hombro con el atacante de Santa Tecla la posesión de la pelota. Me parece que si esa acción la hacemos en el área de Santa Tecla el árbitro no nos pita penal a favor nuestro, pero es criterio del árbitro".

El técnico de los unionenses valoró el punto al decir que "me voy contento no solo por el punto que siento fue justo, me voy satisfecho por el accionar de mis jugadores, ya que no es fácil venir a Santa Tecla a sacarle un empate al campeón, (más) cuando vengo con ocho jugadores menos por lesión, sin papeles para jugar o por suspensión, eso aumenta el autoestima de los muchachos para irnos a Pasaquina con las manos llenas".