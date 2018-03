Técnico del Pasaquina: “El empate me sabe a victoria”

Pese a dejar dos puntos en casa ante Alianza, la paz que denotaba el rostro de Omar Sevilla hablaba claro que el empate le supo a más que iniciar sin derrota el Clausura 2017.

"Me sabe a victoria, no importa que hayamos terminado con un hombre de más en la cancha, se luchó hasta lo último con un equipo que apenas hizo cuatro entrenos con el plantel completo y enfrentó a la cancha a un equipo de lujo, que es el favorito de todos para quedar campeón", replicó el estratega migueleño sin caer en buscar alguna excusa que explicará porqué perdonó al Alianza en el segundo tiempo.

"Todos lucharon, jugamos con ausencias notorias que al final pudo habernos afectado, pero me voy en paz, agradezco a la afición por su presencia a pesar que están en fiestas patronales, quisimos ganar pero no se pudo", admitió.

FELICIDAD

Entre tanto, el migueleño Erick Villalobos, autor del tanto local y del primer gol del Clausura 2017, aseguró que "Fue un partido intenso, agradecido con Dios por lo que brindó al anotar mi gol, con el profesor Sevilla por la confianza que tiene hacia mí y con mis compañeros que me apoyaron en todo", acotó.

Sobre su golazo al minuto 35 de juego, Villalobos dijo que "la verdad es que me salió un bonito gol, agradecido porque en realidad lo busqué y me salió, anotarlo me hizo borrar los malos ratos que viví en el Águila y me ayudará para tratar de hacer mejor las cosas en Pasaquina."