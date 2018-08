Técnico del Pasaquina: “Acá quieren que rindás como Barcelona o Real Madrid”

Eraldo Correia siempre es ameno y directo. Por eso se quedó tranquilo luego de la derrota de su equipo, el Pasaquina, por 1-0 ante Santa Tecla. Tiene claro que perdió el invicto, pero eso no le quita méritos a su plantel.

"Por la gracia de Dios y la dedicación de los muchachos solo hemos perdido un partido en cinco fechas. Perdimos, en mi opinión, contra el mejor equipo del país en este momento. Perdimos contra un equipo que tiene cinco años de estar bregando. Tiene un proceso que debería ser imitado por los demás equipos", apuntó el estratega brasileño en charla con EL GRÁFICO.

El timonel del equipo de San Sebastián dijo que se siente bien en cuanto a resultados y que no bajarán la guardia.

"Incluso me siento bien en cuanto a rendimientos. Queríamos ganar ante Santa Tecla, más no pudimos. Pero no fue un juego catastrófico. Perdimos 1-0, con un gol de penalti, que pudimos haber evitado", apuntó Correia.

Para Correia, esta derrota ante Santa Tecla llegó en un buen momento para el plantel de Pasaquina y que no le importan las críticas.

"Acá en El Salvador quieren que rindás como el Barcelona o el Real Madrid. Quieren que lo hagás como en España o Inglaterra. No podés perder un juego porque ya comieza la bulla, el murmullo. Deberíamos reconocer que somos un equipo chico. En todos los torneos el Pasaquina, junto a otros cuatro equipos, siempre están en la parte baja de la tabla. Pero ahora el Pasaquina no está así. Tenemos un equipo con futuro y en eso hay que fijarnos", cerró el timonel del conjunto fronterizo.