Técnico del PSG admite que Neymar les interesa

PARÍS. El entrenador del París Saint Germain (PSG), el español Unai Emery, afirmó que su equipo trabaja desde hace años para atraer a "los mejores jugadores", al calor de las especulaciones sobre Neymar, y que tanto el club como los aficionados estarían contentos de tener a uno entre los cinco, los seis o siete mejores.En una entrevista publicada hoy por "LÉquipe", Emery explicó que "el PSG quiere a los mejores jugadores del mundo, que están en los mejores clubes del mundo"."Si queremos rivalizar con el Bayern de Múnich, con el Barcelona, con el Real Madrid y ganar la Liga de Campeones, el PSG tiene que tener un jugador de los cinco mejores mundiales. Tratamos de que uno de ellos firme este verano", añadió al ser preguntado sobre la posibilidad de fichar a Alexis Sánchez o Mbappé.Indicó que esos dos "son jugadores muy grandes" y que además Mbappé -actualmente en el Mónaco, que oficialmente no quiere que se vaya- es francés: "quiero franceses en un equipo francés".Interrogado a continuación si le gustaría contar con Neymar, el entrenador vasco señaló que desde que el jugador brasileño llegó a Barcelona "ha progresado mucho" y ahora "formar parte del top 5 mundial"."El presidente y el club -insistió- trabajan desde hace años para atraer a los mejores jugadores. El equipo, pero también los aficionados, estarían contentos de contar con un jugador del top 5, 6 o 7, además de los muy fuertes que ya están aquí"."Pero eso" -reconoció- "no es fácil. Tal vez vamos a conseguirlo. Tal vez no".