Técnico del Olimpia dice que Alianza es “un equipo intenso”

El técnico del Olimpia de Honduras, Carlos "Piscis" Restrepo, tiene ya un diagrama de lo que puede presentar el Alianza en cuartos de final de Liga CONCACAF, y asegura que le ha sorprendido el fútbol del subcampeón salvadoreño.En plática con EL GRÁFICO, Restrepo destacó el trabajo de jugadores como Alexánder Larín, Henry Romero, Rodolfo Zelaya y el colombiano Luis Hinestroza.Nosotros la vemos como una serie difícil. Indudablemnte Alianza es un equipo bastante intenso en su fútbol. Es un equipo muy vertical. Tiene muy buenos jugadores en la parte técnica y nos dio una grata impresión en la fase anterior.Por lo que vi, de pronto, hay un cambio de ese sentimiento de fútbol corto a un estilo elaborado, más vertical, de pasar las líneas a mayor velocidad. Sorprende un poco, porque no ha sido muy característico del fútbol salvadoreño ese tipo de juego. Contra Platense nos llevamos esa idea. El Alianza es un equipo que se pone rápido en el área, que ataca con intensidad en condición de local. Veo un equipo con una actitud muy interesante.Acá el tema es sumar. Lo hacés con el marcador o el gol de visita. Vamos por ese resultado que nos ayude a cerrar en casa de manera tranquila. Vamos por ese gol que vale de visita.A mi me gustó en conjunto. El lateral izquierdo (Álex Larín) es un buen jugador, también lo es el colombiano Luis Hinestroza. Su defensa central (Henry Romero) también es interesante.Como lo hicimos contra Alajuelense, dándole la confianza a otro de los muchachos. No vamos a cambier el estilo, sino la característica del jugador. Costly es un jugador aguantador, ustedes lo conocen. Es un jugador de buena talla, de buen cabeceo. Pero ahora toca optar por un jugador con características distintas.