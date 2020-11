Técnico del Motagua: "Era un partido que merecemos pasar nosotros"

Diego Vásquez, técnico del Motagua, definió como "merecida" la victoria en penaltis ante Alianza (4-3) y la clasificación a cuartos de final de la Liga Concacaf.

Alianza y Motagua empataron 1-1 en los 90 minutos en el estadio Cuscatlán. El equipo albo acarició el boleto a cuartos con el gol de Rodolfo Zelaya de penalti, pero un tanto de Héctor Castellanos, al minuto 91, llevó a los disparos desde punto penal.

No podía faltar en la ronda de preguntas para el entrenador argentino, la acción de Jonathan Jiménez contra Kevin López en el segundo tiempo y Vásquez indicó que si fue penalti.

"Hicimos un buen partido, lógicamente que un penal claro que no nos cobran a partir de un línea que es local, eso fue lo que me dijo el árbitro, que no lo había avalado el línea de ese lado, pero después cobraron un penal similar para ellos", comentó el técnico del "Ciclón azul".

Vásquez reveló en su análisis del juego un cambio de sistema de juego para el duelo ante los albos.

"A partir del ímpetu de los jugadores, también cambiamos sistema, dejamos tres delanteros en el campo, pudimos empatar y en penales, como digo siempre, la fortaleza mental de Jony que los atajó como los que patearon", expresó.

Otro tema abordado por Diego Vásquez fue el formato de partido único de la Liga Concacaf y el calendario de juegos del torneo local y regional.

"Venimos jugando partidos muy seguidos, tenemos que estar atentos para tomar buenas decisiones, no es normal para nuestro fútbol jugar partidos importantes de manera consecutiva", dijo.

"En ese momento tratamos de estar serenos para tomar decisiones, entraron muy bien los cambios, lógicamente para los penales me deja sensaciones muy buenas, me gustó el equipo durante todo el partido, tuvimos un par de llegadas y nos faltó tranquilidad para dar el pase a la red. Era un partido que merecemos pasar nosotros", recalcó el argentino.

"La generalidad del torneo de hacer a un solo partido cuesta definirlo porque es un torneo internacional", agregó.