Técnico del Milán acepta salida de Higuaín

El argentino Gonzalo Higuaín se quedó fuera de la lista publicada este domingo por el Milan para visitar al Génova en la Serie A italiana (Primera División), en un momento de máxima incertidumbre sobre su continuidad en el conjunto milanés.



El Milan decidió dejar fuera a Higuaín de la expedición que jugará el lunes en Marassi contra el Génova, a la espera de que haya evoluciones en la negociación que puede llevar al "Pipita" a vestir la camiseta del Chelsea en la Premier League.

Gennaro Gattuso, técnico del Milan, quien dejó fuera este domingo al argentino Gonzalo Higuaín del equipo que se medirá el lunes con el Génova en la Serie A (Primera División), aseguró que acepta "la decisión" del "Pipita" de abandonar al club milanés.



Gattuso subrayó que todavía no hay "nada hecho", refiriéndose al posible fichaje de Higuaín por el Chelsea, pero reconoció que el fermento mediático de este momento impide al argentino estar "listo" para competir con el Milan.



"Hoy fue uno de los peores entrenamientos de mi gestión, el equipo está preocupado. El entreno no fue de los mejores. Hablé en mi despacho con Higuaín y es correcto así (que se quede fuera de la lista", dijo Gattuso en rueda de prensa.



"Todavía no hay nada hecho, estamos esperando. Quiero ver a gente lista a nivel mental, que me dé disponibilidad. Y si no veo eso, iré a hacer la guerra con los que están más preparados", agregó.



El delantero argentino, que se incorporó al Milan el pasado verano cedido por el Juventus a cambio de 18 millones de euros con opción de compra fijada en otros 36 millones, podría recalar en las próximas horas en el Chelsea, con una cesión de seis meses, según aseguran los medios italianos.



Dependiendo de los resultados del Chelsea y del rendimiento del argentino, la cesión podría ser prolongada de otro año, hasta junio de 2020.



La ficha del "Pipita" todavía pertenece al Juventus por lo que será el club turinés quien deberá dar el visto bueno para que el delantero exmadridista deje al Milan.



Mientras, el conjunto "rossonero" solo contará con Patrick Cutrone como delantero centro en su visita al Génova, en una lista en la que también están los españoles Jesús Fernández Sáez "Suso" y Samu Castillejo.