Técnico del Metapán: “Nos comimos los mocos en la marca”

Edwin Portillo, técnico del Isidro Metapán, salió molesto porque en la recta final del partido el FAS le empató el partido en una jugada que a su criterio faltó el cierre defensivo necesario.Alan Murialdo tocó de cabeza con comididad en el cobro de tiro de esquina que según el estratega no debió ser cobrado en favor de los tigrillos porque fue desviada de la línea final por un jugador tigrillo, pero también lamentó que la marca sobre Murialdo la debió imponer Milton Molina“Lamentablemente fue (el gol) de un tiro de esquina que el árbitro se lo inventa, pero nosotros también nos dormimos sabiendo que Murialdo entraría. Tuloch lo agarró y parece que no lo marcó, nos comimos los mocos como se dice, buscarían a Murialdo y lo debía agarrar Milton y no dejarlo libre”, aseguró el entrenador."Lamentamos el gol porque llegó de una sanción que no existió, se la inventó el árbitro, pero a ellos no se les puede decir nada, pero nos echaron a perder el partido por una falta que no existió", concluyó el estratega.Igual discurso sostuvo tras el partido el defensor Milton Molina,"fue descuido o regalo del árbitro, él dice que no vio, pero no era tiro de esquina. Creo que se lo regalaron.""Salimos inconformes porque le regalaron el tiro de esquina, de allí llegó el gol. El árbitro tuvo mucho que ver en el juego", expuso el zaguero.