Técnico del Metapán: “Alianza vino a dar mucha patada”

Para el peruano Alberto "Chochera" Castillo el empate a un gol ante Alianza le supo a poco, por la labor de sus pupilos en la cancha.

El entrenador admitió que "el empate al final es bueno porque se hizo contra un equipo que marca diferencia, pero me queda la sensación que pudimos haber logrado más".

Alberto Castillo, técnico del Metapán, en el partido ante Alianza, correspondiente a la jornada 6 del Apertura 2018.

Castillo dijo además que "me gustó el equipo, hicimos a mi gusto el mejor juego en la liga, pero que no se traduce a n triunfo. Seguimos sin ganar en casa y eso preocupa porque al final eso te puede marcar diferencia a la hora de buscar la clasificación", se reprochó el estratega inca.

"Me sorprendió Alianza porque vino andar mucha patada y fútbol fuerte, siento que al final se puede decir que el empate es justo, pero no me quito de la cabeza que se pudo sacar más", señaló Castillo.

"Indudablemente la expulsión de Mejía nos afectó y las ocasiones de gol que tuvimos y que fallamos nos mató, pero hay que seguir trabajando porque poco a poco vamos encontrando el equipo que queremos", finalizó.