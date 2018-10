Técnico del Limeño cree que "el balón si cruzó la línea"

Municipal Limeño fue aplicado en su juego y por momentos hizo ver mal al bicampeón Alianza. Su entrenador Víctor Coreas mencionó que su equipo cumplió y que mereció incluso ganar.

"Teníamos claro que era importante buscar un triunfo, lo buscamos y ya vÍ el video (de la jugada polémica al minuto 13), lo habíamos conseguido porque fue gol, el balón sí cruzó la línea", indicó Coreas.

Para el timonel de los cucheros, su equipo estuvo a la altura. "Lo que destaco no es el planteamiento que mandamos si no la aplicación de todos los jugadores y es la segunda vez que lo hacemos contra Alianza en el Cuscatlán. La alegría que me da es que todos los que vieron este partido lo disfrutaron".

Al ser consultado qué partido le dejó mejor sabor, si el 3-3 ante los albos de la primera vuelta o este que terminó 0-0. Su respuesta fue directa e hizo una comparación. "Este definitivamente porque yo estoy manejando un proyecto nuevo y Alianza maneja un proyecto antiguo y ya no es casualidad, lo volvimos a hacer jugando contra ellos.

Incluso ahora nos pudimos haber llevado la victoria desde el primer tiempo por las jugadas que hicimos, pero no nos viene mal el punto, nos satisface porque de visita somos un equipo peligroso porque en casa no lo hemos sido".

Coreas está convencido que Limeño lavó la cara, tras el amargo empate 2-2 del domingo ante AD Chalatenango. "Definitivamente mejoramos ahora, lo que pasa es que hay un fenómeno en casa y ya no es momento de redundar, si no lo que hemos avanzado. Estoy manejando un proyecto nuevo y los proyectos nuevos van ensayando error y aplicación y hasta este momento quedó claro que no es el equipo golpeador como dicen (los albos). Yo creo que no nos tienen bien observados gracias a Dios porque ahora los que golpearon fueron los de Alianza y los que tuvieron las oportunidades, hasta donde estuvo equilibrado el partido en el primer tiempo, fuimos nosotros".



Zúniga también habló:

Uno de los mejores jugadores de Municipal Limeño ante el bicampeón Alianza fue el delantero hondureño y capitán, Clayvin Zúniga. Lideró el ataque de su equipo en el primer tiempo aunque en los minutos minutos finales estuvo controlado.

Considera que su equipo tuvo un buen juego ante los albos porque lo tenían bien estudiado. "Me siento contento por el esfuerzo que hicieron en la cancha mis compañeros, creo que este partido antes de la reprogramación ya lo habíamos trabajado, ya lo habíamos estudiado, nosotros sabíamos que iba a ser muy difícil pero vinimos a proponer".

Clayvin valoró que pudieron sentenciar a Alianza en la primera mitad. "En el primer tiempo tuvimos muchas opciones, estábamos más seguros con el balón y precisos, generamos acciones. Nos vamos con un punto y contento por eso proque sumar en la tabla es muy importante para Limeño y esperamos el próximo partido sumar de a tres".

También opinó por la racha que tiene su equipo de no ganar en todo el mes de octubre. "Es desgastante, ha sido una seguidilla que ha desgastado mucho al grupo. Limeño sigue allí y todavía queda mucho tiempo que recorrer".