Técnico del Independiente: "Soy más del estilo de Guardiola"

Juan Cortés Diéguez nunca jugó al fútbol profesional en ninguna parte. Tiene 36 años de edad ahora y de esos lleva 14 en los avatares de la dirección técnica. Ha estado en ligas de ascenso en México, Paraguay e Italia y ahora viene a dirigir al Independiente, de Primera División de El Salvador.

Ese paso es un salto cualitativo en la hoja de vida de este entrenador español, que acumula dos semanas de trabajo con el equipo vicentino. Con los camoteros será la primera vez que tenga a su cargo a un equipo de liga de privilegio en un país.

¿Cómo toma este reto de dirigir a Independiente?

Interesante. Nos entendimos rápidamente con los dirigentes del equipo. Me parece un proyecto interesante lo que quieren hacer y ha sido cuestión de días para llegar a un acuerdo y viajar para El Salvador. Acá estamos ya en pretemporada.

¿Son muy pocos los técnicos europeos que voltean su mirada al fútbol de Centroamérica. Por qué poner su vista hacia El Salvador?

Pues yo he tenido experiencia en Suramérica. He estado en Paraguay y México. Ahora vi este nuevo reto. Salió esta oportunidad y no me la pensé.

¿Tres semanas de pretemporada le alcanzarán para poner a punto a Independiente, que hasta finales de la semana pasada tuvo certidumbre de su participación en el Apertura 2019?

Tenemos dos semanas de retraso con el resto de equipos, pero bueno, tenemos tiempo suficiente para prepararnos. Hemos estado a dobles turnos. Confiaremos en que vamos a llegar a tiempo.

¿Qué referencias tiene del balompié salvadoreño?

Es verdad que yo veo mucho fútbol y como he estado hablando con mi representante de moverme a esta zona, había visto partidos de acá, de FAS, Firpo y otros. También tengo referencias de jugadores de otros países que han jugado acá. Tengo mucha referencia de la primera división de El Salvador.

¿Cómo juegan sus equipos?

Soy un entrenador al que le gusta jugar al ataque. Me gusta tener la pelota y jugar al ataque. Me gusta que cuando perdemos la pelota, la recuperemos cuanto antes. Soy amante del 4-2-3-1, del 4-4-2. Pero sí es verdad que soy muy flexible y me intento adaptar a los jugadores que tenemos. Si no hay jugadores para sacar el balón desde abajo, pues nos adaptamos a lo que tenemos.

Es más complicado que 21 jugadores se adapten a mí, que yo me adapte a ellos. Le daremos mi estilo y mi toque a Independiente. En función de las características de mis jugadores, elaboraremos nuestro sistema de juego. Pero desde ya le digo que me gusta un juego de toque, de posesión, con llegada y presión alta. Me gusta tener la posesión y hacer pases con sentido. Soy amante del pase vertical.

¿A qué escuela española pertenece Juan Cortés?

Me encanta el estilo de juego que le da Josep Guardiola a sus equipos. Me parece que, al final, se define por pequeños detalles. Soy más del estilo de Guardiola, aunque no me considero un obsesionado de ese estilo. Saco lo mejor de cada entrenador y lo intento adaptar a mi propia forma. Quiero tener mi propio estilo y escuela.

Toma un equipo de la mitad de la tabla hacia arriba. ¿Debemos entender que buscará un boleto entre los seis que acceden a la otra ronda?

Vamos a ir paso a paso. Vamos a ir sin presión. Ojalá y nos salga un buen torneo para estar lo más arriba posible, que al final es lo que buscamos todos.