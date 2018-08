Técnico del Firpo se juega su puesto ante Sonsonate

La continuidad en el banquillo del Luis Ángel Firpo por parte del técnico Jorge Antonio Calles está sujeta a ganar mañana ante Sonsonate, en el estadio Ana Mercedes Campos, en el marco de la jornada cuatro del Apertura 2018.

Así lo declaró el propio estratega nacional y el presidente del equipo pampero, Modesto Torres.

“Las cosas están así. Creo que ni a Firpo le conviene una derrota más, no conviene para todos. Debemos tomar una decisión drástica y si las cosas no salen mañana en Sonsonate lo que queda hacer es tomar una decisión para bien del Firpo”, destacó Torres, quien llegó a ver un momento el entreno del plantel esta mañana.

“Hemos tenido la confianza del profesor (Jorge) Calles, pero lastimosamente las cosas no le han salido como uno espera. De no sumar ante Sonsonate todo el cuerpo técnico deberá ser evaluado si es conveniente o no que continúen en sus cargos”, agregó el mandamás pampero.

LA VERSIÓN DEL ENTRENADOR

A Jorge Calles no le sorprendió la postura dirigencial sobre su continuidad y expuso algunas cosas que están haciendo difícil su labor al frente de los orientales.

“Sabemos que en lo deportivo no tenemos excusa por los malos resultados que se han logrado hasta el momento y todo esto que estamos viviendo debe terminar mañana para todos, para bien o para mal”, afirmó Calles al final del entreno en el estadio “Vitoria Gastéiz” de Nejapa.

El ambiente que se respira en la interna ultralempina es raro, puesto que el plantel usuluteco se ubica en el último lugar sin puntos y con tres derrotas de manera consecutiva.

“Los malos momentos que vive un equipo en el torneo se reflejan en los entrenamientos. Eso no se puede ocultar, hay mucha presión para todos, se los he dicho a los jugadores, que deben ser más profesionales, que se olviden en la cancha de nuestras carencias y necesidades. Tenemos un plantel muy joven, muchos de ellos sin la experiencia necesaria para soportar la presión de lo que significa portar la camiseta de Firpo”, expuso Cales.

Pero el entrenador no cree que el mal momento sea solo culpa de los jugadores.

“Hay que señalar también que no contamos con las herramientas mínimas para hacer nuestra labor. Trabajamos con mis herramientas. Estamos apoyando al grupo en lo alimenticio, nosotros proporcionamos el agua en los entrenos, carecemos de lo mínimo”, afirmó el estratega.