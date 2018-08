Técnico del Firpo: “Los jugadores son los que hacen el ridículo”

Evidentemente molesto por las expulsiones de Cristopher Ramírez y de Anthony Roque salió Jorge Calles, técnico del Firpo, tras la derrota 1-0 ante el Chalatenango que significó la segunda derrota al hilo en el torneo y adelantó que de no encontrar mejoría en el equipo, se puede hacer un recorte de jugadores por bajo rendimiento.

Dijo que "duele perder así, perdimos dos hombres del medio campo, por malcriadezas, llegaron a insultar al árbitro, lastimosamente no se dan cuenta que se están 'pasiando' también en los otros compañeros y en sus familias. Nos arruinan el trabajo de la semana, pero nos ganó Chalate, es el técnico el que paga los platos rotos, pero ellos son los que juegan."

"Hay preocupación y no con el. Presidente porque tengo su respaldo, preocupa es con los jugadores que no quieren entender que si no cambian la actitud...", añadió.

Advirtió que para el próximo partido ya podrá contar con cinco nuevos jugadores," llega Eder Renderos, Víctor Dubón, Danny Torres, ellos (actuales titulares) se van a tener que quedar en las gradas o irse del equipo ".

Mientras que el volante Ramón Rodríguez admitió que "hay muchos aspectos por mejorar, los resultados no llegan pese a que trabajamos duro".