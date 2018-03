Técnico del Dragón: “No le estamos pidiendo ayuda a nadie”

Henry Vanegas, técnico del Dragón, es frontal para hablar de la última carta que se juegan ante Águila, este sábado, por la permanencia en la primera división.

El colombiano confía en el recurso humano que tiene y aseguró que no espera "un favor" del plantel emplumado, ni la mínima ayuda. Va por el triunfo para garantizar a la afición del conjunto mitológico la continuidad en el circuito mayor.

¿Qué significa para usted jugarse la permanencia en la última fecha de la fase regular?

Tiene una gran significado, porque este es un juego de vida o muerte, donde las circunstancias nos han llevado hasta el último partido para definir algo que pudimos haber definido antes, meses antes. Pero lo afrontamos con mucha responsabilidad, acá no podemos titubear. Tenemos que ir con todas las armas que tenemos y para ello hemos estado trabajando fuertemente.

¿Qué opinión tiene del derbi que se viene ante el Águila?

Yo lo veo como una final, como siempre he mirado todos los partidos. Nosotros no le estamos pidiendo ayuda a nadie. Estamos luchando, respetamos mucho a todos los rivales. Si usted se recuerda, Santa Tecla no nos regaló nada y ganamos por 0-1. Mucha gente podá decir que tuvimos suerte porque cuatro disparos de ellos se estrellaron en el travesaño. Venimos sintiendo la presión y la estamos viviendo. Gracias a Dios, hasta ahora la cosas han venido saliendo, no como las hemos querido, pero no tan mal.

Este milagro (salvar la categoría) no se consigue ladrándole a la luna, se consigue jugando en los 90 o 100 minutos en el campo de juego.

¿No espera ni una pizca de solidaridad del plantel emplumado?

Nada. Yo lo único que espero es que el Todopoderoso nos de muy buena salud y que no haya ningún lesionado, y que el arbitraje sea de lo mejor. Espero que los árbitros tengan mucho éxito en ese partido y para eso hay que colaborarles, para que ellos puedan hacer sus cosas de la manera profesional. El fútbol es como la vida, en cualquier momento cambia todo.

Se fueron del equipo los delanteros Christian Bautista, Georgie Welcome y Jackson De Oliveira, los tres por decisión técnica, ¿Eso ya fue superado en el plantel?

Para nuestra mala fortuna, cuando teníamos esas tres piezas no anotábamos goles. Ahora hemos implementado otros jugadores, que eran desconocidos en el medio. Me he atrevido a llevar como delantero a un carrilero, también hice un delantero de un volante de enganche. Eso es lo que estamos haciendo. En un equipo de fútbol todos tienen derecho a hacer gol, desde el arquero hasta los delanteros.