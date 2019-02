Técnico del Audaz no ve problemas en jugar ante Alianza en el Cuscatlán

El Audaz se llevó al estadio Cuscatlán su partido de la fecha cinco del Clausura 2019, contra Alianza, programado para este domingo. La dirigencia del equipo de Apastepeque dijo que lo hace debido a que a la cancha del estadio Jiboa se le está aplicando un tratamiento para mejorarla.

De parte del timonel del Audaz, el uruguayo Pablo Quiñones, no nay ningún apuro por jugar en la cancha donde el rival de turno es el local.

"Vamos a ir a jugar al mejor estadio del país. Siempre es un orgullo enfrentar al Alianza, que es uno de los equipos más grandes. Para todo jugador tener una cancha buena lo motiva. Nos gusta más jugar en un terreno que está impecable", dijo el estratega de los coyotes.

Quiñones cree que no les afectará en temas futbolísticos el hecho de irse al Cuscatlán, porque su equipo intenta poner el balón a ras de grama.

"La parte dirigencial, me imagino, busca la parte económica. Son once contra once y una pelota, un árbitro y nosotros. Así que no veo nada en contra. Lo veo todo positivo, así como esperamos que sea el resultado", apuntó el timonel.