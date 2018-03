Técnico del Águila admite que aún no tiene un “equipo ideal”

Osvaldo Escudero, timonel del Águila, no quedó contento con la eliminación de su equipo en Copa El Salvador a manos del Chagüite, un equipo que acabó en el último lugar de la fase regular del torneo de segunda división.Sin embargo, el técnico sostiene que ya pasó la página y ahora piensa en el juego de este domingo ante Dragón, por la fecha 17 del Apertura de la liga mayor.Seguimos buscando el equipo ideal. Creo que vamos por muy buen camino, porque más allá de la derrota ante Chagüite, que no cayó bien al plantel, estamos mejorando mucho en la actitud, en tomar los partidos con mucha responsabilidad. Ganando el domingo ante Dragón creo que se borra la mala tarde ante Chagüite.En la defensa. Creo que de mitad de cancha hacia adelante hemos mejorado mucho. Pero tenemos que mejorar el hecho de que, cuando el equipo está defendiendo, trabajemos todos para no encajar goles, como nos viene sucediendo en los últimos cuatro partidos. Siempre lo vamos ganando y sufrimos empates, o pasamos apuros porque no estamos concentrados.Tenemos que aprovechar el jugar en casa, aunque Dragón también lo sea (juegan en el Barraza de San Miguel). Pero nosotros, jugando de la manera que lo venimos haciendo, siempre tenemos muchas oportunidades de ganar. Águila es un equipo que propone y va siempre hacia el frente.Tenemos que tratar de conseguir una clasificación holgada entre los primeros cuatro lugares y si no se puede, al menos llegar cerquita de los que están arriba. Después de eso los juegos de cuartos y semifinales son partidos para cualquiera, porque podés pasar con un gol de diferencia. Nosotros vamos a estar preparados para eso.Nosotros tuvimos la medida en el juego anterior contra FAS. Le jugamos de igual a igual a un equipo que está haciendo una buena campaña. Por momentos lo superamos y por poco ganamos. Si jugamos de esa manera estoy seguro que podemos llegar a la final tranquilamente.