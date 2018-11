Técnico de la selección discutió con cuarto árbitro durante el partido ante Curazao

El seleccionador sub 20, Ernesto Góchez, admitió que tuvo una discusión acalorada con el cuarto réferi, luego de que no se sancionaran faltas a favor de El Salvador.

En una falta cometida al volante Josué Rivera, el timonel de la selección Sub-20, Ernesto Góchez, se exasperó y tuvo un cruce de palabras con uno de los árbitros del partido. El seleccionador juvenil se notaba molesto con el trabajo de los colegiados.

"Mi discusión fue con el cuarto árbitro. Hubo un codazo claro a Clavel. Pero en el medio tiempo le ofrecí disculpas. El a árbitro se encendió también, pero alguien me detuvo por ahí en el banquillo. Luego le dije al árbitro que me disculpara fue un momento de mucha tensión",apuntó Góchez

Por otra parte, el seleccionador nacional no estuvo de acuerdo con la designación del réferi de Granada, Reon Radix. "Estábamos tensionados al principio, porque no es posible que te enfrentes un rival caribeño y te designen a un árbitro del Caribe. Siento que no es lo correcto. Debe ser un árbitro que no corresponda a una de las regiones. Nos hubiera tocado un mexicano, un canadiense o un estadounidense. Si hubiera pirado un centroamericano, creo que hubiera sido injusto también", apuntó Góchez.

Para Góchez, hubo muchas jugadas de agresión en contra de jugadores salvadoreños. "Llevo varios jugadores lesionados que se dieron en jugadas que el árbitro ni siquiera sacó amarilla. Fue una discusión fuerte con el árbitro, pero ya hicimos las paces", apuntó el timonel del equipo cuscatleco en charla con EL GRÁFICO.